Capaccio Paestum, inseguono un’auto sospetta: finiscono fuori strada, due feriti gravi

CAPACCIO PAESTUM – Un inseguimento ad alta velocità si è trasformato in un grave incidente nella notte tra sabato e domenica lungo la strada provinciale 168. Due giovani del posto, entrambi 31enni, sono rimasti seriamente feriti dopo aver perso il controllo dell’auto su cui viaggiavano, finendo in un fossato ai margini della carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero messi all’inseguimento di una vettura sospetta, sulla quale viaggiavano presumibilmente dei ladri. Durante la corsa, però, il conducente della Fiat Idea avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva particolarmente insidiosa, provocando un violento schianto.

L’impatto è stato molto forte e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere dell’auto. I due giovani sono stati poi trasportati d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno in codice rosso. Hanno riportato diverse fratture, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali collegamenti con episodi di furti registrati nella zona nelle stesse ore. Al momento, dell’auto sospetta non vi è traccia.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nel territorio, dove negli ultimi tempi si sono registrati diversi tentativi di furto. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza, evitando iniziative personali e segnalando sempre situazioni sospette alle forze dell’ordine.