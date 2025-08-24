Montella in Festa: Le Castagne IGP che Fanno Innamorare l’Irpinia e l’Italia

Quando l’autunno avvolge le montagne dell’Irpinia, c’è un profumo che conquista tutti: quello delle castagne di Montella IGP. E quest’anno, dal 31 ottobre al 2 novembre e dal 7 al 9 novembre 2025, il cuore del borgo di Montella (AV) si trasforma in un palcoscenico di sapori, musica e tradizione grazie alla Festa della Castagna, organizzata dalla Pro Loco Montella.

Un tuffo nei sapori dell’Irpinia

Oltre cento stand gastronomici aspettano i visitatori con caldarroste fumanti, dolci tipici e piatti a base di castagna, ma anche tante altre specialità locali. È il modo migliore per assaporare la terra irpina e la dedizione dei suoi produttori, che ogni anno trasformano la raccolta delle castagne in una vera arte.

Non solo cibo

La festa è anche spettacolo e cultura. Chef locali si esibiranno in show cooking, mostrando i segreti delle ricette tradizionali. Gruppi folkloristici e danze popolari animeranno le piazze, mentre concerti dal vivo accompagneranno le serate. I più piccoli troveranno laboratori creativi e giochi pensati apposta per loro, mentre adulti e famiglie potranno partecipare a visite guidate tra castagneti e luoghi simbolo della castanicoltura locale.

Tra le migliori sagre d’Italia

Non è solo un evento locale: la Sagra della Castagna di Montella è stata recentemente inserita tra le prime cinque sagre più importanti d’Italia, un riconoscimento che parla della qualità dei prodotti, della tradizione secolare e dell’impatto turistico della manifestazione.

Come arrivare

Montella è facilmente raggiungibile in auto da Avellino e Napoli. Durante i giorni della festa, il centro storico potrebbe subire deviazioni del traffico, quindi è consigliato consultare il sito ufficiale del Comune o della Pro Loco per tutti gli aggiornamenti.

Non mancare!

Se cerchi un’esperienza autentica, tra sapori genuini e tradizioni che profumano di storia, la Festa della Castagna di Montella IGP è il posto giusto. Due weekend per vivere l’autunno irpino in tutta la sua bellezza, tra castagne fumanti e sorrisi accoglienti, dove ogni angolo racconta una storia di passione e amore per la terra.