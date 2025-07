100 DI QUESTI GIORNI. Sperone – I 60 anni di Anna Caramiello: una vita al servizio del sorriso

Sessant’anni portati con la grazia, la determinazione e l’energia di chi ha fatto dell’amore per il prossimo la propria missione quotidiana. Oggi, la Smile Animation celebra con immenso affetto un traguardo speciale: il compleanno di Anna Caramiello, colonna portante della realtà associativa e figura di riferimento per generazioni di animatori e bambini.

Anna non è solo una collaboratrice: è un punto fermo, una guida, una maestra di vita. In tutti questi anni, ha saputo essere una presenza costante, solida e rassicurante. Ha accompagnato la crescita della Smile con il suo entusiasmo, la sua dolcezza e la sua instancabile voglia di fare. Anche nei momenti più difficili, non ha mai smesso di credere nella forza del gruppo, incoraggiando tutti con il suo esempio e la sua fiducia incrollabile.

“Sei stata – e sei – una donna saggia, sempre pronta ad ascoltare, a comprendere, a donare senza chiedere nulla in cambio”, si legge nel messaggio affettuoso che il team le ha dedicato. “La Smile non sarebbe la stessa senza di te. Sei parte di ogni passo fatto, di ogni sorriso regalato ai bambini, di ogni emozione condivisa”.

Il compleanno di Anna è festeggiato non solo come una ricorrenza anagrafica, ma come la celebrazione di un percorso di valore umano e comunitario. La sua figura rappresenta tutto ciò che la Smile Animation desidera trasmettere: empatia, dedizione e il potere di trasformare l’animazione in un atto d’amore.

A Sperone, e ovunque sia arrivato il suo sorriso, oggi si brinda a lei.

Buon compleanno, Anna, con affetto immenso da tutta la tua grande famiglia della Smile Animation.