Torre del Greco, schianto nella notte: muore una 22enne di Acerra

Torre del Greco (Napoli) – Tragedia sulle strade nella notte. Una giovane di 22 anni, Annunziata Mele, originaria di Acerra, ha perso la vita in un incidente avvenuto all’incrocio tra via Cavallo e via Purgatorio.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter Honda Transalp su cui viaggiava come passeggera, guidato da un 38enne, si è scontrato con un’Alfa Mito condotta da un 28enne. L’impatto è stato fatale: la ragazza è morta sul colpo.

Il conducente della moto è ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata. L’automobilista è stato invece medicato e dimesso con una prognosi di cinque giorni.

La salma della vittima è stata posta sotto sequestro per l’autopsia, così come i due veicoli coinvolti. I carabinieri stanno lavorando per chiarire le cause dell’impatto.