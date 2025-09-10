Visciano, il sindaco Trinchese accoglie il Primo Memorial Simone Caliendo

Visciano (Napoli) «Un onore per me aver salutato e ospitato nella nostra città l’arrivo del Primo Memorial Simone Caliendo». Con queste parole il sindaco di Visciano, Sabatino Trinchese, ha voluto ricordare la tappa conclusiva del pellegrinaggio in bicicletta partito da Marigliano e dedicato al giovane scomparso prematuramente.

La manifestazione ha assunto i contorni di un momento di forte commozione collettiva, tra memoria e sport. Ad accompagnare il sindaco, la famiglia di Simone – il padre, la madre e il fratello – insieme agli associati e agli amici che hanno voluto partecipare per onorare la sua memoria.

«Ringrazio di cuore la famiglia e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento», ha aggiunto Trinchese, sottolineando come iniziative del genere rappresentino non solo un ricordo, ma anche un segno di comunità e di vicinanza attorno a chi vive il dolore di una perdita.

Il Memorial Caliendo nasce con l’idea di trasformare il ricordo in testimonianza e la passione sportiva in legame con il territorio, unendo due città e tante persone sotto lo stesso segno: quello della memoria che non si spegne.