TMC.2 – Castellammare di Stabia capitale della cardiologia: appuntamento il 7 e 8 maggio 2027

CASTELLAMMARE DI STABIA – Due giornate dedicate all’innovazione, alla formazione e al confronto tra i migliori professionisti del settore. Il 7 e l’8 maggio 2027 il Tower Hotel Stabiae Sorrento Coast ospiterà la seconda edizione del TMC.2 – Top Meeting Cardiology, congresso che si conferma tra gli appuntamenti più attesi del panorama cardiologico nazionale.

Sotto la direzione scientifica dei professori Michele Capasso e Fabio Minicucci, l’evento proporrà un programma ricco di contenuti di alto profilo: sessioni live, casi clinici, letture magistrali, talk show e momenti di confronto diretto tra esperti, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’esperienza formativa concreta e al passo con le più recenti innovazioni della medicina cardiovascolare.

Grande attenzione sarà riservata alle nuove generazioni di medici, che avranno uno spazio dedicato per presentare studi, esperienze e progetti di ricerca, favorendo il dialogo con i professionisti più autorevoli del settore.

Tra i momenti più significativi del congresso ci sarà anche la terza edizione del Premio “Marco Mirra”, riconoscimento dedicato ai giovani ricercatori che si sono distinti per qualità scientifica e innovazione, nel ricordo di una figura che continua a rappresentare un punto di riferimento per il mondo della cardiologia.

Il TMC.2 si presenta come un appuntamento capace di coniugare eccellenza scientifica, aggiornamento professionale e opportunità di networking, confermando Castellammare di Stabia come punto d’incontro per la medicina del futuro.

L’appuntamento è fissato per il 7 e l’8 maggio 2027: due giorni in cui la cardiologia guarderà avanti, mettendo al centro ricerca, innovazione e formazione di qualità.