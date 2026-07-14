L’Istituto Comprensivo Mercogliano conquista il Premio GIFFONI allo School Movie Cinedù Festival 2026: trionfa il cortometraggio “Trovarsi”

Grande orgoglio per l’Istituto Comprensivo Mercogliano, che ha conquistato uno dei riconoscimenti più prestigiosi della kermesse finale dello School Movie Cinedù Festival 2026: il Premio GIFFONI, assegnato dal Giffoni Film Festival.
A ricevere l’ambito riconoscimento è stato il cortometraggio “Trovarsi”, realizzato dagli alunni dell’istituto, capace di emozionare la giuria con un messaggio profondo e attuale.
La motivazione del premio ne sottolinea il valore educativo e umano:
“Per aver raccontato con straordinaria delicatezza che, a volte, bisogna smarrire qualcosa per ritrovare ciò che conta davvero. Un viaggio autentico che, attraverso un incontro inaspettato, riscopre il valore del tempo condiviso, dell’amicizia e delle emozioni vissute lontano da uno schermo, regalando al pubblico una meraviglia che resta nel cuore.”
Ad annunciare il prestigioso riconoscimento è stato il General Manager del Giffoni Film Festival, Jacopo Gubitosi, accolto da un’autentica esplosione di entusiasmo da parte degli studenti, dei docenti e dell’intera comunità scolastica.
Il cortometraggio affronta un tema di grande attualità, richiamando l’attenzione sui rischi dell’isolamento e dell’alienazione provocati dall’uso eccessivo dei social network, ma allo stesso tempo valorizza la bellezza del territorio di Mercogliano, le tradizioni, le radici culturali e l’importanza dell’accoglienza, dell’amicizia e del rispetto reciproco.
Le parole della dirigente Alessandra Tarantino
Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Tarantino, che ha dichiarato:
“Ricevere un prestigioso premio come il GIFFONI riconosce l’originalità e la creatività dei nostri ragazzi, l’impegno instancabile dei docenti, sempre attenti a cogliere opportunità capaci di offrire nuovi stimoli e prospettive agli studenti, e la vicinanza delle famiglie che condividono quotidianamente il percorso educativo della scuola.”
La dirigente ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale a Enza Ruggiero, instancabile organizzatrice dello School Movie, e al suo staff, per aver permesso alla scuola di vivere un’esperienza formativa unica attraverso il linguaggio del cinema.
Un ringraziamento è stato rivolto anche all’Amministrazione comunale di Mercogliano, promotrice del progetto, e all’Associazione Giochi Tradizionali di Sant’Anna, che ha ospitato le riprese finali del cortometraggio.
“Trovarsi significa dialogare, conoscersi, confrontarsi, riscoprire, preservare e crescere insieme”, ha concluso la dirigente, sottolineando il significato del titolo dell’opera.
I docenti protagonisti del progetto
Il cortometraggio è stato realizzato grazie al lavoro dei docenti:
- Prof.ssa Maria Anna Carbone
- Prof.ssa Marilena Gimmelli
- Prof.ssa Martina Tomasetta
insieme alla sceneggiatrice Mia Perna, che hanno costruito una storia coinvolgente ambientata nei luoghi simbolo di Mercogliano, Capocastello e della località Sant’Anna.
Alle riprese finali hanno collaborato anche:
- Prof.ssa Elisabetta Juliano
- Prof.ssa Maddalena Scioscia
- Prof. Giuseppe De Maio
I protagonisti del cortometraggio
Classe 1ª B
- Francesca Andrei
- Michelle Centrella
- Francesca De Lisi
- Antonino Ian Di Pietro
- Allegra Erbaggio
- Benedetta Erbaggio
- Edoardo Iaccheo
- Davide Luciano
- Gloria Maglio
- Marta Napolitano
- Francesco Domenico Tomeo
- Ariel Torelli
- Chiara Troisi
Classe 1ª D
- Gianluigi Basagni
- Noemi Pia Brosca
- Federica Claridi
- Anna Cornacchione
- Lorenzo Luigi De Meo
- Chiara Dello Russo
- Roberto Dovetto
- Luigi Esposito
- Delfino Gennarelli
- Mattia Giacco
- Salvatore Guerriero
- Benedetta Libretto
- Roberta Mele
- Mirella Pagano
- Antonia Valente
Classe 1ª E
- Ilenia Arbucci
- Giada Di Nardo
Ha partecipato inoltre, durante le riprese dedicate ai Giochi Tradizionali di Sant’Anna, anche la classe 2ª D.
Il Premio GIFFONI rappresenta un riconoscimento di altissimo prestigio non solo per gli studenti e i docenti coinvolti, ma per l’intera comunità di Mercogliano, confermando come la scuola possa essere un luogo di crescita, creatività e formazione capace di valorizzare il talento dei giovani attraverso il linguaggio universale del cinema.