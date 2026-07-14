L’Istituto Comprensivo Mercogliano conquista il Premio GIFFONI allo School Movie Cinedù Festival 2026: trionfa il cortometraggio “Trovarsi”

Grande orgoglio per l’Istituto Comprensivo Mercogliano, che ha conquistato uno dei riconoscimenti più prestigiosi della kermesse finale dello School Movie Cinedù Festival 2026: il Premio GIFFONI, assegnato dal Giffoni Film Festival.

A ricevere l’ambito riconoscimento è stato il cortometraggio “Trovarsi”, realizzato dagli alunni dell’istituto, capace di emozionare la giuria con un messaggio profondo e attuale.

La motivazione del premio ne sottolinea il valore educativo e umano:

“Per aver raccontato con straordinaria delicatezza che, a volte, bisogna smarrire qualcosa per ritrovare ciò che conta davvero. Un viaggio autentico che, attraverso un incontro inaspettato, riscopre il valore del tempo condiviso, dell’amicizia e delle emozioni vissute lontano da uno schermo, regalando al pubblico una meraviglia che resta nel cuore.”

Ad annunciare il prestigioso riconoscimento è stato il General Manager del Giffoni Film Festival, Jacopo Gubitosi, accolto da un’autentica esplosione di entusiasmo da parte degli studenti, dei docenti e dell’intera comunità scolastica.

Il cortometraggio affronta un tema di grande attualità, richiamando l’attenzione sui rischi dell’isolamento e dell’alienazione provocati dall’uso eccessivo dei social network, ma allo stesso tempo valorizza la bellezza del territorio di Mercogliano, le tradizioni, le radici culturali e l’importanza dell’accoglienza, dell’amicizia e del rispetto reciproco.

Le parole della dirigente Alessandra Tarantino

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Tarantino, che ha dichiarato:

“Ricevere un prestigioso premio come il GIFFONI riconosce l’originalità e la creatività dei nostri ragazzi, l’impegno instancabile dei docenti, sempre attenti a cogliere opportunità capaci di offrire nuovi stimoli e prospettive agli studenti, e la vicinanza delle famiglie che condividono quotidianamente il percorso educativo della scuola.”

La dirigente ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale a Enza Ruggiero, instancabile organizzatrice dello School Movie, e al suo staff, per aver permesso alla scuola di vivere un’esperienza formativa unica attraverso il linguaggio del cinema.

Un ringraziamento è stato rivolto anche all’Amministrazione comunale di Mercogliano, promotrice del progetto, e all’Associazione Giochi Tradizionali di Sant’Anna, che ha ospitato le riprese finali del cortometraggio.

“Trovarsi significa dialogare, conoscersi, confrontarsi, riscoprire, preservare e crescere insieme”, ha concluso la dirigente, sottolineando il significato del titolo dell’opera.

I docenti protagonisti del progetto

Il cortometraggio è stato realizzato grazie al lavoro dei docenti:

Prof.ssa Maria Anna Carbone

Prof.ssa Marilena Gimmelli

Prof.ssa Martina Tomasetta

insieme alla sceneggiatrice Mia Perna, che hanno costruito una storia coinvolgente ambientata nei luoghi simbolo di Mercogliano, Capocastello e della località Sant’Anna.

Alle riprese finali hanno collaborato anche:

Prof.ssa Elisabetta Juliano

Prof.ssa Maddalena Scioscia

Prof. Giuseppe De Maio

I protagonisti del cortometraggio

Classe 1ª B

Francesca Andrei

Michelle Centrella

Francesca De Lisi

Antonino Ian Di Pietro

Allegra Erbaggio

Benedetta Erbaggio

Edoardo Iaccheo

Davide Luciano

Gloria Maglio

Marta Napolitano

Francesco Domenico Tomeo

Ariel Torelli

Chiara Troisi

Classe 1ª D

Gianluigi Basagni

Noemi Pia Brosca

Federica Claridi

Anna Cornacchione

Lorenzo Luigi De Meo

Chiara Dello Russo

Roberto Dovetto

Luigi Esposito

Delfino Gennarelli

Mattia Giacco

Salvatore Guerriero

Benedetta Libretto

Roberta Mele

Mirella Pagano

Antonia Valente

Classe 1ª E

Ilenia Arbucci

Giada Di Nardo

Ha partecipato inoltre, durante le riprese dedicate ai Giochi Tradizionali di Sant’Anna, anche la classe 2ª D.

Il Premio GIFFONI rappresenta un riconoscimento di altissimo prestigio non solo per gli studenti e i docenti coinvolti, ma per l’intera comunità di Mercogliano, confermando come la scuola possa essere un luogo di crescita, creatività e formazione capace di valorizzare il talento dei giovani attraverso il linguaggio universale del cinema.