SAVIANO. Celebrata la prima seduta del Consiglio comunale della consiliatura del Sindaco Giuseppe Franco

Nestore Nappi “Orizzonti” è il nuovo Presidente del Consiglio comunale. Vice è stato eletto Andrea Nardi “Saviano Popolare”

E’ stato celebrato ieri il primo Consiglio comunale della consiliatura del sindaco Giuseppe Franco, eletto a seguito delle ultime consultazioni amministrative. Una seduta, che ha registrato la presenza di tutti i Consiglieri eletti, inizialmente presieduta dal Consigliere anziano Carmine La Marca fino alla elezione del Presidente del Consiglio e del Vice. Nuovo Presidente del Consiglio comunale è stato eletto Nestore Nappi (16 voti, 1 nullo) della lista di maggioranza “Orizzonte Saviano” mentre Vice Presidente è stato eletto Andrea Nardi (14 voti e 3 schede bianche) della lista di minoranza “Saviano Popolare”.

“Ringrazio di cuore per la fiducia unanime che mi hanno accordato – dice il neo presidente del Consiglio comunale Nestore Nappi – un ruolo di responsabilità ma anche un onore rappresentare l’intero Consiglio comunale e, attraverso i consiglieri, l’intera cittadinanza. Sarò un Presidente imparziale e garantirò a tutti i gruppi lo stesso rispetto e la stessa voce. L’unanimità che mi hanno accordato non la prendo come un punto di arrivo ma come un patto per fare tutti insieme una Saviano migliore”

Al primo punto dell’ordine del giorno è stata però esaminata e votata all’unanimità la convalida degli eletti. Quindi il giuramento del Sindaco e la nomina della Commissione Elettorale Comunale. Eletti Raffaele Annunziata, Rosa Buglione e Carmine La Marca come titolari mentre supplenti saranno Riziero Aliperti, Salvatore Policastro e Giuseppe Ambrosino .

Infine il Sindaco ha comunicato al Consiglio i componenti della Giunta comunale. Lucia Liguori assume carica di Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Pubblica Istruzione, Cultura, Viabilità e Politiche Sociali. All’ing. Liguori è stata anche attribuita la carica di Vice-Sindaco.

La delega all’Ambiente, Smaltimento Rifiuti, Funzionamento Servizio Idrico Fognario è stata assegnata invece a Giuseppe Tufano. Ad Isabella Annunziata vanno le deleghe allo Sport, Spettacolo e Rapporti con associazioni politiche giovanili;

Concetta Ferraro invece, si occuperà dei Cimiteri, Periferie, Pubblica Illuminazione, Edilizia Privata, Arredo e decoro Urbano mentre Antonio Ambrosino è stato nominato Assessore con delega al Bilancio, Tributi, Attività Produttive, Mercato, Commercio, Partecipate, Infrastrutture e Patrimonio. Il Sindaco ha trattenuto per sé le deleghe all’Urbanistica, Carnevale, Personale, Verde Pubblico, Polizia Municipale, Protezione Civile e Trasparenza.

Comunicati anche i capigruppo: Monica Cerciello (UDC); Gabriella Iovino (Orizzonte Saviano) e Reziero Aliperti (AMA Saviano) per la maggioranza, Giuseppe Allocca (Saviano Democratica) e Maria Sommese (Saviano Popolare) che devolveranno in beneficenza i gettoni di presenza di Consiglio e Commissione