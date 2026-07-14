Baiano. Edinson conquista la laurea in Scienze Motorie, l’emozionante dedica della mamma commuove tutti

Un giorno destinato a rimanere impresso nel cuore di una famiglia. A Baiano, grande gioia per Aldo Colucci, conosciuto come Edinson, che ha conseguito la Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, coronando un importante percorso di studi.

La tesi, dal titolo “Apprendimento ed insegnamento nel nuoto: approccio pratico nelle scienze motorie”, rappresenta il traguardo di anni di impegno, sacrifici e determinazione.

A rendere ancora più speciale questa giornata è la commovente dedica della mamma, che ha voluto condividere con il figlio parole cariche di amore, insegnamenti e ricordi.

“Con oggi, evviva! hai compiuto una bella porzione del tuo cammino.

Vai, hai una strada luminosa davanti a te, seguila anche quando troverai sul tuo sentiero ostacoli grandi e non dubitare mai di farcela.

Se sarà necessario chiedi aiuto, chiedilo a chi ti sta vicino, alla mamma,alla famiglia,non avere paura mai della tua fragilità, perché è ricchezza.

Amaci, amaci intensamente,non avere paura di dare te stesso, e ricorda che noi siamo i nostri amori ed i nostri affetti, senza non siamo niente.

Gioca, le cose fatte seriamente sono noiose, metti sempre un seme di follia in quello che fai seriamente, e le cose riusciranno migliori.

E quando la tua sera inevitabilmente diventerà notte, ricordati della tua vecchia principessa che ti starà aspettando per far risplendere il meglio di te.

La famiglia, l’amicizia, l’attenzione al prossimo, sono l’elemento distintivo di “noi” e sono queste le qualità che fanno di te un uomo.

Il ricordo più intenso della mia Laurea, e che ancora rivivo, è l’emozione dei miei genitori, soprattutto di mio padre: era più felice di me. Ha seguito tutto il percorso dei miei studi,mi ha accompagnata ad ogni lezione e ad ogni mio esame, tutti, uno per uno,fino all’ultimo. Sempre presente nel mentre giocava con te per farti sorridere.A lui e mia madre devo i miei meriti e soprattutto la continuazione dei miei studi.

Mancava solo la tesi,la proclamazione.Purtroppo non ha avuto la gioia di essere il protagonista indiscusso di quella giornata.

Oggi mi ritrovo io genitore, a vivere quell’esperienza: la proclamazione della tua laurea. L’emozione è così profonda da non riuscire a stringere la penna fra le dita per scriverti.

Ogni genitore vive per vedere i propri figli realizzarsi e raggiungere gli obiettivi prefissati. È questo che dà senso alla nostra vita. Il futuro è tutto da scrivere, affrontalo sempre con umiltà, passione e onestà

Goditi questo momento di festa, assapora ogni singolo istante e preparati con entusiasmo alle avventure straordinarie che ti aspettano.Io e la tua famiglia saremo sempre al tuo fianco.

Ti amo infinitamente…mamma..