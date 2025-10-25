Terremoto, scuole chiuse lunedì ad Avellino e in gran parte dell’Irpinia: si attendono le verifiche sugli edifici

AVELLINO – Dopo la scossa di magnitudo 4.0 registrata nella serata di sabato con epicentro a Montefredane, arriva la decisione di sospendere le attività scolastiche nel capoluogo e in numerosi comuni della provincia.

La conferma è giunta dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Fiorella Pagliuca, che ha reso noto l’esito della riunione straordinaria del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) convocata in Prefettura.

«Sto partecipando alla riunione del CCS e del gruppo emergenze della Protezione Civile – ha spiegato Pagliuca –. Posso anticipare che, su disposizione del Commissario prefettizio, le scuole della città di Avellino resteranno chiuse lunedì. I sindaci della provincia si stanno orientando nella stessa direzione e questo appare l’indirizzo condiviso per tutta l’Irpinia».

La chiusura è una misura preventiva, volta a consentire le verifiche strutturali e di sicurezza degli edifici scolastici dopo l’evento sismico.

In molti Comuni irpini si stanno firmando in queste ore le ordinanze di sospensione delle lezioni, con l’obiettivo di assicurare la piena tutela di studenti e personale scolastico.

La Prefettura e l’Ufficio Scolastico Provinciale continueranno a monitorare la situazione, mentre ulteriori aggiornamenti verranno diffusi attraverso i canali istituzionali nelle prossime ore.