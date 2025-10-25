Meteo Campania, domenica 26 ottobre 2025: nubi e schiarite, venti forti dai quadranti occidentali

Condizioni di variabilità per la giornata di domenica 26 ottobre 2025 in Campania, con un quadro meteorologico tipico del periodo autunnale, caratterizzato da nuvolosità irregolare e venti sostenuti.

Secondo le previsioni, nelle ore notturne e nelle prime fasi della mattinata il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili precipitazioni sparse, più probabili lungo le aree interne e a ridosso dei Monti Picentini, dove non si escludono brevi rovesci.

Con il passare delle ore, il tempo tenderà gradualmente a migliorare: nel corso della giornata sono attese schiarite alternate ad annuvolamenti, senza fenomeni di rilievo.

Le temperature subiranno un lieve aumento nei valori massimi, mentre i venti si manterranno tesi o forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, specie lungo le zone costiere e montuose.

Il mare sarà molto mosso o agitato sul litorale tirrenico.

Un quadro meteorologico, dunque, dinamico ma in progressivo miglioramento nel corso della giornata, con un’attenuazione dei fenomeni più intensi dal pomeriggio.