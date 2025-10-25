Scuole chiuse in tutta la provincia di Avellino lunedì 27 ottobre per precauzione dopo le scosse di terremoto

Lunedì 27 ottobre le scuole di ogni ordine e grado della città di Avellino resteranno chiuse, alla decisione quasi sicuramente si allineranno anche quelle di tutta la provincia .
La decisione è stata anticipata dalla direttrice dell’Ufficio scolastico provinciale, Fiorella Pagliuca, che ha comunicato la disposizione del Commissario prefettizio Perrotta per la chiusura degli istituti nel capoluogo irpino.
Secondo quanto riferito, anche i sindaci degli altri comuni della provincia stanno adottando provvedimenti analoghi, orientandosi verso la sospensione delle attività didattiche come misura di prevenzione e sicurezza.
La scelta arriva in seguito alla sequenza sismica che ha interessato l’area di Montefredane, con la prima scossa avvertita ieri pomeriggio alle 14:40.
Nella serata di oggi, una nuova scossa di magnitudo 4.0 è stata percepita distintamente non solo ad Avellino ma anche nelle province limitrofe, generando timore tra la popolazione.
In Prefettura, intanto, è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per pianificare le misure di emergenza e monitorare l’evoluzione della situazione.
La dottoressa Pagliuca ha assicurato che seguiranno ulteriori aggiornamenti qualora vi fossero nuove disposizioni o variazioni sul fronte scolastico.