Terremoto, attivato il Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura dopo la scossa di magnitudo 4.0 a Montefredane

AVELLINO – In seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata nella serata di oggi con epicentro a Montefredane, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha disposto l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) presso la Prefettura.

La decisione è stata presa per monitorare costantemente la situazione e garantire il coordinamento immediato tra tutte le forze operative del territorio, incluse Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e strutture sanitarie.

Al momento non risultano segnalazioni di danni gravi o feriti, ma il dispositivo di emergenza resta operativo per gestire eventuali criticità e per fornire assistenza ai Comuni interessati dalle scosse.

Il Prefetto Riflesso ha invitato i cittadini alla massima prudenza e collaborazione, ricordando di seguire esclusivamente i canali istituzionali per ricevere informazioni e aggiornamenti.

Le verifiche sono tuttora in corso in tutta la provincia, con particolare attenzione alle aree più prossime all’epicentro.