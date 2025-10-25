Quadrelle, scossa di terremoto avvertita anche in paese: nessun danno, il Sindaco invita alla calma

Alle 21:49 di questa sera, una scossa di terremoto di magnitudo 4.0, con epicentro a Montefredane (AV), è stata chiaramente percepita anche nel territorio comunale di Quadrelle.

Il Sindaco Simone Rozza ha immediatamente rassicurato la cittadinanza, sottolineando che non si registrano criticità o danni e che la situazione è costantemente monitorata in coordinamento con la Prefettura di Avellino e i Carabinieri della Compagnia di Baiano.

«Comprendiamo la paura e la preoccupazione che un evento simile può generare – ha dichiarato il Sindaco – ma è fondamentale mantenere la calma e non cedere al panico. Tutte le strutture competenti sono allertate e pronte a intervenire se necessario».

L’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini alcune regole di comportamento essenziali in caso di ulteriori scosse:

1. Se siete all’aperto, restate lontani da edifici, alberi e linee elettriche. Se siete in casa, cercate riparo sotto tavoli robusti o vicino a muri portanti, evitando finestre e mobili pesanti.

2. Non utilizzate gli ascensori.

3. Limitate l’uso del telefono per lasciare libere le linee di emergenza; preferite SMS o app di messaggistica.

4. Seguite esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune per aggiornamenti e istruzioni.

5. Evitate di diffondere notizie non verificate per non alimentare inutili allarmismi.

Per qualsiasi emergenza o segnalazione urgente, resta attivo il numero unico 112.

Il Sindaco ha assicurato che il Comune continuerà a fornire aggiornamenti in tempo reale, ribadendo l’importanza di affrontare la situazione con unità, calma e senso di responsabilità collettiva.

