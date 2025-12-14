Tentato doppio furto a San Valentino Torio, ladri in fuga: intervento decisivo della Polizia Municipale

Momenti di tensione a San Valentino Torio, nel Salernitano, dove una banda di ladri ha tentato un doppio furto in abitazione all’interno di un fabbricato di via Leonardo Da Vinci, nella zona delle Cooperative Edilizie. L’azione criminale è stata però interrotta dall’intervento tempestivo della Polizia Municipale, che ha costretto i malviventi alla fuga.

Secondo quanto ricostruito, i ladri si erano introdotti in due appartamenti, approfittando dell’assenza dei proprietari. Per accedere agli alloggi, il gruppo avrebbe utilizzato corde per arrampicarsi dai balconi, muovendosi con rapidità tra un piano e l’altro dell’edificio. Una segnalazione arrivata in tempo reale ha consentito agli agenti di intervenire prima che il colpo venisse portato a termine.

Sul posto sono giunti il comandante della Polizia Locale, Giovanni De Caro, in abiti civili, e gli agenti Carmine Fasolino e Alfredo Ferrante, a bordo di un’altra autovettura. Alla vista delle pattuglie, i ladri si sono dati immediatamente alla fuga, scappando dal retro dell’immobile in direzione dell’area delle scuole medie.

È stato anche tentato un inseguimento di un’Audi bianca, utilizzata per la fuga e diretta verso via Vetice, ma i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce. L’azione delle forze dell’ordine ha comunque evitato conseguenze peggiori, scongiurando l’ingresso in altri appartamenti dello stesso stabile.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, questi ultimi necessari per consentire l’apertura delle porte delle abitazioni che erano state chiuse dall’interno dai ladri, lasciando i proprietari bloccati fuori casa.

In una nota congiunta, il consigliere delegato alla Sicurezza Ernesto Velardo e il sindaco hanno espresso solidarietà alle famiglie coinvolte, ringraziando la Polizia Locale, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i cittadini che hanno segnalato prontamente l’accaduto. Allo stesso tempo, hanno ribadito la necessità di maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nel periodo natalizio, quando i tentativi di furto tendono ad aumentare.