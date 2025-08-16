Temporali di Ferragosto in Irpinia, cieli squarciati dai fulmini

I temporali che ieri hanno interessato l’Irpinia sono stati accompagnati da una fitta sequenza di scariche elettriche, che hanno illuminato il cielo con lampi spettacolari e improvvisi.

Tra i fenomeni più suggestivi, due fulmini immortalati a Monteforte Irpino hanno catturato l’attenzione di residenti e appassionati, mostrando tutta la forza della perturbazione che ha attraversato la provincia.

Si tratta di eventi frequenti in questa fase dell’estate, quando l’umidità e le correnti instabili che si sviluppano lungo l’Appennino favoriscono la formazione di temporali intensi, spesso accompagnati da raffiche di vento e improvvisi rovesci.

Nessun danno rilevante è stato segnalato, ma lo spettacolo dei fulmini resta l’immagine simbolo di una giornata dominata dall’instabilità atmosferica.