Esplosione notturna davanti a una pizzeria a Casoria

Una potente esplosione ha scosso il centro di Casoria durante le prime ore della notte, causando paura tra i residenti locali. L’episodio è avvenuto intorno alle 2:45, quando numerosi cittadini si sono affacciati ai balconi dopo aver udito un forte boato e il rumore di vetri infranti.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, un petardo di grandi dimensioni è esploso davanti alla vetrina di una pizzeria in via Principe di Piemonte, danneggiando la vetrata esterna e una parte dell’ingresso. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Arzano, che hanno avviato le indagini per determinare la dinamica dell’accaduto e stabilire le eventuali responsabilità. Al momento, non è chiaro se l’episodio possa essere collegato a un atto di vandalismo o a un gesto di natura criminale.

I residenti hanno descritto la scena come “scioccante e rumorosa”, sottolineando come la tranquillità della notte sia stata improvvisamente interrotta da un rumore insolito e inquietante.