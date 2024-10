TEATRO GESUALDO: AD AVELLINO UNA STAGIONE TUTTA A COLORI

Parte il nuovo cartellone del Comunale: 16 spettacoli da novembre 2024 ad aprile 2025 nel segno della musica e della prosa, della danza e del musical, del cabaret e dell’intrattenimento dedicato ai più piccini. E poi i due concerti-evento di Luciano Ligabue e Claudio Baglioni e la “lectio” di Paolo Crepet

Avellino, mercoledì 15 ottobre 2024 – Una stagione dai mille colori quella in programma al Teatro Gesualdo da novembre ad aprile. Sedici spettacoli per un cartellone ricco di magia e di suggestioni che porterà ad Avellino il meglio del panorama teatrale italiano. Sedici momenti di intrattenimento di qualità per tutti i gusti e tutte le età che si declineranno attraverso la prosa e la musica, il cabaret e il musical, la danza e i momenti teatrali per i bambini.

Un cartellone con Giovanni Allevi e Massimo Ranieri, i Momix e Fiorella Mannoia, Max Giusti e il duo Solenghi – Lopez, Lucilla e il cast di Mare Fuori, Umberto Galimberti e il musical Fame, Maurizio Battista, Ninna e Matti, e gli omaggi a Raffaella Carrà ed Ennio Morricone, lo Schiaccianoci, Sergio Rubini e Daniele Russo.

E poi i due concerti-evento, quello di Luciano Ligabue “Dedicato a Noi” che, di fatto, inaugurerà la stagione del Teatro Gesualdo il 18 ottobre 2024, e le tre storiche date di Claudio Baglioni che con il suo “Paino di volo Solo Tris” sarà ad Avellino l’11, il 12 e il 14 novembre 2025. Senza dimenticare la “lectio” del professor Paolo Crepet che il 13 dicembre sarà al Gesualdo con “Mordere il cielo”

Sette mesi di magia, suggestioni, musica e colori per una sola grande stagione da vivere comodamente avvolti dal calore del Teatro Comunale di Avellino.

«Con la programmazione della nuova stagione del Gesualdo alziamo ulteriormente l’asticella della nostra proposta culturale e dell’intrattenimento di qualità portando ad Avellino alcuni tra gli interpreti più amati ed apprezzati del panorama teatrale italiano, con delle incursioni di caratura internazionale come quella che riporterà ad Avellino i Momix e la loro magia – afferma il sindaco di Avellino, Laura Nargi – Il Teatro comunale prosegue il suo percorso di consolidamento e si consacra palcoscenico privilegiato per le arti, uno spazio sociale dove coltivare l’amore per il bello. Saranno 7 mesi intensi – prosegue la prima cittadina – con spettacoli che spazieranno dal cabaret alla danza, dalla prosa al musical, con un occhio di riguardo ai più piccini, che sono sicura sapranno intercettare il favore di un pubblico sempre più ampio e trasversale che ormai sceglie Avellino e il suo splendido teatro anche da fuori provincia. E poi abbiamo manifestato una particolare attenzione al mondo dei giovani under 30 con una scontista sul costo degli abbonamenti e dei singoli biglietti del 30%. Altre promo saranno, invece, riservate alle associazioni di carattere sociale culturale e teatrale, alle Scuole di danza e agli over 65 con riduzioni che andranno dal 10 al 30%».

«Essere riconfermato alla direzione artistica del Teatro Gesualdo di Avellino esclusivamente per gli importanti risultati raggiunti (oltre 33.000 biglietti venduti nelle tre precedenti edizioni) è per me motivo di grande orgoglio. Ringrazio il Sindaco Nargi per aver voluto dare continuità all’importante lavoro svolto negli anni scorsi. Il nuovo cartellone si caratterizzerà, ancora una volta, per la grande qualità dei suoi contenuti – sottolinea Enrico Provenzano, direttore artistico del Teatro Gesualdo – Dalla musica (Giovanni Allevi, Fiorella Mannoia, Giacomo Loprieno, Massimo Ranieri) alla danza e al balletto (I Momix, Lo Schiccianoci) alla prosa (Sergio Rubini, Daniele Russo, Tullio Solenghi, Massimo Lopez) al musical (Mare Fuori, Saranno Famosi, Raffaella!! dedicato alla grandissima Raffaella Carrà) al cabaret (Maurizio Battista, Max Giusti) agli spettacoli per bambini e adolescenti (Lucilla e Ninna e Natti) alla presenza del filosofo Umberto Galimberti. Contenuti che posizionano il Gesualdo in una dimensione di assoluta rilevanza nazionale. Un cartellone importante per un Teatro importante».

CAMPAGNA ABBONAMENTI – SINGOLI BIGLIETTI

Per assistere alla nuova stagione teatrale del Gesualdo sarà possibile sottoscrivere un abbonamento per assicurarsi un posto in teatro per 13 spettacoli in cartellone.

I carnet per ogni singolo settore avranno i seguenti cosi:

Prima Platea à 330€ + 5€ di diritti di prevendita

Seconda Platea à 310€ + 5€ di diritti di prevendita

Galleria Centrale à 270€ + 5€ di diritti di prevendita

Galleria Laterale à 240€ + 5€ di diritti di prevendita

La Campagna abbonamenti per la nuova stagione del Teatro Gesualdo partirà, venerdì 18 ottobre e proseguirà fino a domenica 3 novembre

La vendita dei singoli biglietti per ognuno dei 16 spettacoli in programma al Gesualdo, invece, inizierà lunedì 4 novembre

Sia gli abbonamenti che i biglietti singoli potranno essere acquistati sui siti Go2.it e Ticketone.it, oppure presso i punti vendita del circuito Go2 e da Music Point in via Colombo ad Avellino

Inoltre, gli abbonamenti e i biglietti dei singoli spettacoli potranno essere acquistati anche presso la biglietteria del Teatro Gesualdo, sita ad Avellino in Piazza Castello, nei giorni di apertura del botteghino

Costo Biglietti singoli Spettacoli

Prima Platea Seconda Platea Galleria Centrale Galleria Laterale Giovanni Allevi € 55,00 *cdp € 45,00 *cdp € 35,00 *cdp € 30,00 *cdp Fiorella Mannoia € 80,00 *cdp € 70,00 *cdp € 55,00 *cdp € 45,00 *cdp Morricone € 45,00 *cdp € 35,00 *cdp € 30,00 *cdp € 25,00 *cdp Lo Schiaccianoci € 45,00 *cdp € 35,00 *cdp € 30,00 *cdp € 25,00 *cdp Max Giusti € 40,00 *cdp € 35,00 *cdp € 30,00 *cdp € 25,00 *cdp Lucilla € 35,00 *cdp € 30,00 *cdp € 25,00 *cdp € 20,00 *cdp Rubini – Russo € 35,00 *cdp € 30,00 *cdp € 25,00 *cdp € 20,00 *cdp Ninna e Matti € 40,00 *cdp € 30,00 *cdp € 25,00 *cdp € 20,00 *cdp Solenghi Lopez € 45,00 *cdp € 35,00 *cdp € 25,00 *cdp € 20,00 *cdp Mare Fuori € 55,00 *cdp € 50,00 *cdp € 40,00 *cdp € 35,00 *cdp Umberto Galimberti € 40,00 *cdp € 30,00 *cdp € 25,00 *cdp € 20,00 *cdp Fame – Saranno Famosi € 50,00 *cdp € 45,00 *cdp € 30,00 *cdp € 25,00 *cdp I Momix € 50,00 *cdp € 45,00 *cdp € 30,00 *cdp € 25,00 *cdp Raffaella € 45,00 *cdp € 35,00 *cdp € 25,00 *cdp € 20,00 *cdp Massimo Ranieri € 65,00 *cdp € 55,00 *cdp € 45,00 *cdp € 35,00 *cdp

*cdp – Compreso diritti di prevendita.

PROMOZIONI SPECIALI

Per tutti i giovani UNDER 30, sarà possibile acquistare l’intero carnet della nuova stagione del Gesualdo o i biglietti dei singoli spettacoli (Esclusi quelli FUORI CARTELLONE) con una scontistica del 30%.

Per le associazioni di carattere sociale, culturale e teatrale della città, le scuole di danza e gli over 65, saranno previste riduzioni sul costo del singolo biglietto comprese tra il 10 e il 30%

IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE 2024/2025 DEL “GESUALDO”

GIOVANNI ALLEVI

Piano Solo Tour 2024

17 novembre 2024

Ore 18:00

Compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha stregato con le sue note milioni di giovani, che affascinati dal suo esempio, si avvicinano alla musica colta e all’arte creativa della composizione verso una nuova Musica Classica Contemporanea. Con jeans, T-shirt e scarpe da ginnastica il M° Giovanni dopo aver calcato i teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino, arriva ad Avellino per il suo nuovo tour

MAURIZIO BATTISTA*

Only Maurizio

30 novembre 2024

Ore 21:00

Attraverso la sua vivace e dissacrante ironia, con il suo nuovo spettacolo “Only Maurizio”, Battista ripercorrerà la propria vita, raccontando curiosità e aneddoti, alternandoli a momenti di riflessione dal forte impatto emotivo. Stralci esistenziali pronti a trasformarsi in suggestioni comiche. Spunti minimi che si fanno filosofia di vita per una serata all’insegna del cabaret e della spensieratezza tipiche dell’attore romano

FIORELLA MANNOIA*

Fiorella Sinfonica – Live con orchestra

4 dicembre 2024

Ore 21

In un anno così speciale come quello che la vedrà spegnere 70 candeline, Fiorella Mannoia torna ad Avellino per festeggiare questo straordinario traguardo insieme al pubblico del “Gesualdo”. E l’artista romana lo farà nella dimensione per lei più naturale: quella del palcoscenico, ma per la prima volta accompagnata da una vera e propria orchestra sinfonica per una serata magica ed irripetibile

ENSAMBLE SIMPHONY ORCHESTRA

Alla scoperta di MORRICONE – Direttore Giacomo Loprino

8 dicembre 2024

Ore 18

Un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana nel mondo. Un viaggio incredibile iniziato tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni con la potenza evocativa tradotta in 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro. Tutto questo è “Alla scoperta di Morricone” con l’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di porre omaggio al Maestro.

ROMA CITY BALLET COMPANY

Lo Schiaccianoci

17 dicembre 2024

Ore 21

Una grande produzione basata sulla versione originale di Petipa, prodotta da Fabrizio di Fiore per il Roma City Ballet Company e le coreografie di Luciano Cannito per Lo Schiaccianoci più bello di sempre. Il misterioso Drosselmeyer, figura fantastica che riconosce in Clara la purezza infantile, decide di regalarle nella notte di Natale un viaggio meraviglioso nel mondo delle favole, guidata dal Principe Schiaccianoci e dalla Fata Confetto, in un regno fatato di giocattoli nel balletto del repertorio classico più rappresentato al mondo

MAX GIUSTI

Bollicine

21 dicembre 2024

Ore 21

Max Giusti torna ad indossare l’abito da mattatore in “Bollicine” e brinda con il pubblico del Gesualdo lasciandosi andare a delle confidenze particolari, spesso esilaranti, ma anche intime e scomode. Questo perché, se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è quasi mai. Ad Avellino arriva un Max inedito, che si confessa a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili… bollicine

LUCILLA

Natale con Lucilla

2 gennaio 2025

Ore 18

Lucilla torna ad Avellino con il suo nuovo e coinvolgente show dedicato al periodo più magico dell’anno. “Il Natale arriva in città”, “È nato un bel bambino”, “Aspetto Babbo Natale” sono solo alcune delle canzoni, rese celebri attraverso il web, che la YouTuber più amata d’Italia canterà e ballerà in questo grande show arricchito da una scenografia imponente e multimediale fratta di specchi, colori e immagini e con 20 mq di ledwall e 40 fari motorizzati per ricreare la magia del Natale

SERGIO RUBINI – DANIELE RUSSO

Il caso Jekyll

5 gennaio 2025

Ore 18

Partendo dalla considerazione fatte nel celebre romanzo di Stevenson “Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde”, Sergio Runini e Daniele Russo mettono in scena un’apologia sulla condizione umana che ha come tema centrale il doppio, condizione che alberga in ognuno di noi. Un viaggio teatrali nell’inconscio, attraverso il famoso luminare della medicina, Henry Jekyll, che si fa cavia e diventa poi vittima delle sue stesse teorie, tirando fuori dalla caverna del conscio ciò che è a lui stesso nascosto, la sua ombra, il suo Hyde

NINNA E MATTI

Super Tour

11 gennaio 2025

Ore 17 e Ore 20*

Mattia Stagni e Corinna Navoni, ovvero, Ninna e Matti, dopo aver conquistato il pubblico con i loro video divertenti e coinvolgenti, momenti della vita di tutti i giorni e scherzi, dando vita a miniserie con personaggi inventati o provenienti dal mondo delle fiabe, arrivano al Gesualdo con uno spettacolo pieno di colori, musica e divertimento. Le due webstar, accompagnate da un formidabile cast di performers e ballerini, regaleranno emozioni a grandi e piccini con uno show fatto di scherzi, piccoli imprevisti e momenti esilaranti

TULLIO SOLENGHI – MASSIMO LOPEZ

Dove eravamo rimasti

28 gennaio 2025

Ore 21

Una delle coppie più amate e longeve dello spettacolo italiano arriva ad Avellino con uno show fatto da sketch, brani musicali, contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, l’inedito Renato Zero di Solenghi o il confronto Mattarella/Papa Bergoglio, inseriti in una ormai collaudata dimensione dello show. Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, accompagnata dalla band del maestro Gabriele Comeglio

MARE FUORI

Il Musical

8 febbraio 2025

Ore 21

Dopo il grande successo della tournée dello scorso anno, tornano in scena i “ragazzi interrotti” dell’Istituto di detenzione minorile più famoso d’Italia e le loro storie ruoteranno nuovamente attorno alle vicende dei Ricci e dei Si Salvo. Mentre fuori imperversa la guerra tra le due famiglie, dentro l’IPM i loro eredi, Rosa e Carmine, si trovano a sentire una corrente magnetica che presto si trasformerà in un sentimento forte e travolgente

UMBERTO GALIMBERTI

Quando la vita era regolata dal cuore

15 febbraio 2025

Ore 21

Filosofo, saggista e psicanalista italiano, Umberto Galimberti racconta, in una serata di grande fascino, come il sentimento non sia una dote naturale, ma una dote da acquisire ed accrescere culturalmente. Gli antichi si educavano ai sentimenti attraverso la mitologia. Oggi possiamo riapprendere quelle pulsioni attraverso la letteratura, luogo privilegiato dove si imparano il dolore, la noia, l’amore, la disperazione, la passione, il romanticismo, e di conseguenza il teatro

FAME – SARANNO FAMOSI

Il Musical

2 marzo 2025

Ore 21

Saranno Famosi è stata una delle serie tv più famose e indimenticabili, capace di appassionare intere generazioni in tutto il mondo. E oggi, la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York, le loro passioni e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, continua a conquistare ed emozionare nuove fasce di pubblico ed ispirare miriadi di giovani talenti come un fenomeno leggendario ed intramontabile della cultura pop, rivisto in chiave Musical

MOMIX

Momix

29 marzo ore 21

30 marzo 2025 ore 18*

Il grande coreografo Moses Pendleton ha scelto di infilarsi giù nella tana del bian coniglio per scoprire un mondo magico dove il corpo umano si trasforma e niente è ciò che appare. E mentre il corpo di Alice cresce, si restringe e ricresce ancora, nel meraviglioso mondo delle meraviglie tratteggiato dal racconto di Lewis Carroll, i Momix si estendono tramite oggetti di scena, corde, intrecciando i loro corpi con quelli di altri ballerini in un costante e continui processo di invenzione tra danza, luci, musica, costumi e immagini proiettate dallo straordinario impatto scenico

Frutto della genialità di Moses Pendleton, i Momix tornano ad Avellino per accompagnarci nel loro ineguagliabile mondo magico in cui il sogno e la realtà perdono i loro confini per fondersi in una dimensione incredibilmente suggestiva e coinvolgente. Costumi, luci e scenografie incredibili, uniti alla sempre elegante scelta musicale, incendieranno i cuori di vecchi e nuovi spettatori per uno spettacolo unico nel suo genere

RAFFAELLA!

Il Musical

6 aprile 2025

Ore 18

Un progetto completamente inedito. Un omaggio doveroso alla regina della Tivvù italiana.

Uno spettacolo musicale che porterà sul palco del Gesualdo le note, le atmosfere e le emozioni dei brani più famosi e significativi di una carriera impareggiabile. Ad Avellino rivivrà il mito di Raffaella Carrà, artista indimenticabile, un’icona per molte generazioni, una donna che attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ci ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia

MASSIMO RANIERI*

Tutti i sogni ancora in volo

26 aprile 2025

Ore 21

Massimo Ranieri non si ferma e riprende il suo viaggio nei teatri più belli d’Italia con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”, ideato e scritto da Edoardo Falcone che ha ripreso a planare lo scorso 30 luglio dall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Dopo le 800 repliche del suo ultimo spettacolo “Sogno e son desto”, Ranieri torna in tour con una nuova avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti, per ripercorrere insieme al suo affezionato pubblico una carriera straordinaria

*SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

IL FUORI CARTELLONE DEL GESUALDO

LUCIANO LIGABUE

Dedicato a noi

18 ottobre 2024

Ore 21

A 13 anni di distanza, Luciano Ligabue torna sul palcoscenico dei teatri più belli d’Italia per dedicare al suo pubblico un nuovo tour. In una location d’eccezione come quella del Gesualdo, il rocker di Correggio ripercorrerà insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi sogni di Rock ‘n’ Roll che hanno da sempre accompagnato la sua quasi quarantennale carriera. Uno spettacolo intimo e suggestivo che aprirà di fatto la nuova stagione teatrale della città di Avellino

PAOLO CREPET

Mordere il cielo

13 dicembre

Ore 21

Psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista, tra i più amati dal pubblico televisivo, Paolo Crepet sarà protagonista sul palco del Gesualdo con la sua nuova conferenza spettacolo dall’evocativo “Mordere il Cielo”. Dopo il successo di “Prendetevi la luna” Crepet torna in scena per offrirci il suo sempre originale punto di vista sui temi di strettissima attualità che sconvolgono le nostre esistenze, in uno spettacolo ricco di spunti di riflessione

CLAUDIO BAGLIONI

Piano di volo soloTris

11, 12 e 14 novembre 2025

Ore 21

Dopo il successo dei tour “Solo” e “SoloBIS”, Claudio Baglioni riprende il suo percorso concertistico con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici di tutta Italia. “Piano di volo” è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un’impresa innovativa e sempre rinnovata, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.