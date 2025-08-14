Mugnano del Cardinale: raccolta dell’organico confermata a Ferragosto, il Comune lancia un appello civico

Il Comune di Mugnano del Cardinale comunica che domani, venerdì 15 agosto, la raccolta della frazione organica sarà effettuata regolarmente, secondo il calendario della raccolta differenziata.

Contestualmente, l’amministrazione rivolge un messaggio a chi trascorrerà il Ferragosto in montagna: «Domani Irpiniambiente raccoglierà l’organico… voi che festeggiate in montagna, non lasciate che sia la montagna a raccogliere i vostri rifiuti!».

Un invito diretto e chiaro a rispettare l’ambiente e la comunità, ricordando che la cura del territorio è responsabilità di tutti. Proteggiamo tutti insieme la bellezza che ci ospita, mentre godiamo delle nostre tradizioni e dei panorami della provincia irpina.