SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti del 14 agosto 2025

Giovedì 14 agosto 2025 porta con sé l’estrazione dei principali giochi a premi italiani: SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Tantissimi giocatori hanno seguito con attenzione le estrazioni nella vigilia di Ferragosto, nella speranza di centrare la combinazione vincente e magari godersi la festa con una fortuna inattesa.

SuperEnalotto: combinazione vincente e vincite

Il concorso numero 129 del SuperEnalotto premia questa volta i numeri: 3, 19, 30, 47, 49, 75. Il Numero Jolly è 35, mentre il Numero SuperStar è 14.

Non è stato centrato il “6” né il “5+1”, ma otto giocatori hanno indovinato il “5”, aggiudicandosi un premio di 20.187,76 euro ciascuno. Sul fronte SuperStar, due giocatori hanno portato a casa 21.519 euro grazie al “4 Stella”. Il jackpot per il prossimo concorso sale a quota 38,6 milioni di euro.

Lotto: tutti i numeri estratti

Ecco la combinazione completa per le 11 ruote del Lotto:

• Bari: 86 – 54 – 27 – 49 – 68

• Cagliari: 29 – 79 – 63 – 87 – 34

• Firenze: 63 – 43 – 77 – 65 – 41

• Genova: 1 – 4 – 28 – 19 – 76

• Milano: 77 – 29 – 38 – 12 – 86

• Napoli: 85 – 83 – 52 – 63 – 37

• Palermo: 56 – 57 – 50 – 62 – 52

• Roma: 48 – 29 – 1 – 41 – 43

• Torino: 81 – 79 – 19 – 53 – 48

• Venezia: 56 – 27 – 1 – 45 – 79

• Nazionale: 28 – 75 – 74 – 89 – 62

Tra i numeri più attesi, i ritardatari di questa estrazione:

• 26 – Firenze: assente da 145 concorsi

• 49 – Firenze: non uscito da 126 concorsi

• 74 – Milano: manca da 118 estrazioni

• 89 – Venezia: non sorteggiato da 92 estrazioni

• 2 – Genova: assente da 89 concorsi

• 15 – Genova: manca da 89 concorsi

• 21 – Nazionale: assente da 85 estrazioni

• 87 – Roma: non uscito da 81 volte

• 34 – Firenze: non estratto da 77 volte

• 42 – Cagliari: assente da 76 estrazioni

10eLotto serale: numeri vincenti

Per il concorso serale del 10eLotto, i numeri estratti sono: 1, 4, 27, 28, 29, 38, 43, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 63, 77, 79, 81, 83, 85, 86.

Il Numero Oro è 86, mentre il Doppio Oro è 86 e 54.

Prossima estrazione

Il prossimo appuntamento con la fortuna sarà sabato 16 agosto 2025, con le consuete estrazioni del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto alle ore 20:00. I giochi continuano a distribuire premi e sogni, tra speranza e curiosità, anche nel cuore dell’estate italiana.