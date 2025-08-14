Farmacie di turno nel mandamento baianese: 11-18 agosto 2025

Nel mandamento baianese, i cittadini possono fare affidamento sulle farmacie di turno per ogni necessità, dal 11 al 18 agosto 2025.

Tra le aperture segnaliamo in particolare Quadrelle, che sarà operativa per tutto il periodo indicato, pronta a fornire medicinali, consigli farmaceutici e supporto a chiunque ne abbia bisogno durante la settimana di Ferragosto.

In aggiunta, la Farmacia De Sanctis di Nola rappresenta un punto di riferimento costante per chi necessita di assistenza farmaceutica, offrendo un servizio H24, aperto tutti i giorni e tutte le notti dell’anno. La struttura si trova in Via San Paolo Bel Sito n.69 – 80035 Nola (NA). Per informazioni o richieste specifiche, è possibile contattarla tramite email all’indirizzo [email protected] o telefonando/faxando al numero 081 8237343.

I cittadini sono invitati a consultare la farmacia di turno più vicina per approvvigionamenti urgenti e per ricevere consigli professionali su farmaci da banco, prescrizioni mediche o prodotti sanitari, garantendo così continuità e sicurezza durante il periodo estivo.

Per eventuali cambi o variazioni di orario, Binews terrà aggiornati i lettori in tempo reale, assicurando che nessuno rimanga scoperto nei giorni festivi.