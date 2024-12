Summonte: presentazione del libro “Tuttu-cià” di Giovanni De Feo

Il 13 dicembre 2024 alle ore 18:00, presso la suggestiva cornice del Parco del Partenio, si terrà la presentazione del libro “Tuttu-cià”, scritto da Giovanni De Feo. L’evento, intitolato “Per Grazia Ricevuta – Santifica le Feste”, rappresenta un’occasione per riflettere sul valore delle tradizioni e sull’identità culturale del territorio.

Programma della serata

La presentazione vedrà i saluti istituzionali di:

Francesco Iovino , Presidente del Parco del Partenio

, Presidente del Parco del Partenio Ivo Capone, Sindaco di Summonte

Seguiranno gli interventi di:

Luisa Bocciero , membro del Comitato Scientifico del Parco

, membro del Comitato Scientifico del Parco Giovanni De Feo, autore del libro

L’incontro sarà moderato dal giornalista Alfredo Picariello, che guiderà il dibattito e le riflessioni sul tema del libro.

Un’opera tra cultura e sostenibilità

Tuttu-cià di Giovanni De Feo celebra il legame tra uomo e natura, sottolineando l’importanza di preservare l’ambiente e le tradizioni locali. La presenza di figure istituzionali e culturali come Luisa Bocciero e Francesco Iovino pone l’accento sulla collaborazione tra enti e comunità per la valorizzazione del patrimonio del Partenio.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, sarà un momento di condivisione, arricchito da dialoghi che spazieranno tra letteratura, scienza e sostenibilità.

Il Parco del Partenio come luogo di incontro

Il Parco del Partenio, con il suo straordinario patrimonio naturale e culturale, si conferma non solo uno scenario ideale per eventi di questo calibro, ma anche un simbolo della necessità di tutelare e promuovere il territorio.

Non perdete questo appuntamento per approfondire il dialogo tra cultura e ambiente e per conoscere l’opera di Giovanni De Feo.