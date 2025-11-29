Grottaminarda presenta Natamore, un mese di eventi in occasione del Natale

Il Natale si accende con “NatAmore”. Mercoledì 3 dicembre, alle ore 18.30, presso l’Aula Consiliare del Comune, sarà presentato ufficialmente il cartellone promosso dal Comune di Grottaminarda che unisce il periodo più atteso dell’anno ai valori della fratellanza, della solidarietà e dell’amore.

Mentre in paese prendono forma le nuove luminarie, dominate dal simbolo del cuore – emblema dell’amore dei grottesi per la propria comunità – nasce NatAmore, un progetto che propone un Natale semplice, autentico e profondamente umano. Un invito a riscoprire il valore dello stare insieme, della condivisione e dei piccoli gesti che tengono viva la luce delle nostre comunità. NatAmore si presenta come un cartellone ricco e trasversale, con la direzione artistica diRoberto D’Agnese per Omast Eventi – capace di unire persone e storie diverse sotto un unico messaggio: solo insieme possiamo costruire un presente migliore e un futuro più sereno per chi verrà dopo di noi. Durante la conferenza di venerdì saranno illustrate nel dettaglio le diverse iniziative in programma, che spazieranno tra eventi culturali, spettacoli, tradizioni, attività per famiglie e momenti di partecipazione comunitaria, pensati per coinvolgere tutte le fasce d’età.

“Quest’anno l’Amministrazione guidata da Marcantonio Spera ha scelto di illuminare più zone del paese – spiegano la Delegata agli Eventi Marilisa Grillo e la presidente del consiglio comunale con delega al turismo, Virginia Pascucci – un modo per valorizzare i quartieri, creare atmosfera e sostenere le attività locali. Abbiamo anticipato l’avvio del programma natalizio di un mese rispetto agli anni precedenti, così da offrire a cittadini e visitatori la possibilità di immergersi pienamente nella magia del Natale e di partecipare ai numerosi appuntamenti in calendario”. Il cartellone, aggiunge Grillo, “sarà particolarmente vario e di qualità, pensato per regalare momenti di svago, cultura e condivisione a tutta la comunità”.

In occasione della presentazione di NatAmore è previsto anche un intervento a distanza del cantautore Eugenio Bennato, che offrirà un contributo speciale al lancio dell’iniziativa.