Studenti coreani a Quadrelle: visita alla Vieffe Noselab, eccellenza del territorio tra innovazione e profumi di lusso

Lunedì scorso il Comune di Quadrelle ha accolto un gruppo di studenti provenienti dalla Corea del Sud, giunti sul territorio irpino per partecipare a un prestigioso corso di aggiornamento professionale.

Il percorso si è svolto presso la Vieffe Noselab srl, azienda fiore all’occhiello dell’area industriale di Quadrelle, guidata dalla Master Perfumer Rosa Vaia. Specializzata nella creazione di fragranze su misura, la società collabora da anni con alcuni tra i più importanti brand internazionali del settore del lusso.

La sede, ricavata da un ex opificio industriale completamente ristrutturato, unisce recupero architettonico e modernità, regalando un contesto suggestivo immerso nel verde con vista panoramica. Un luogo ideale per accogliere gli studenti e per far vivere loro un’esperienza formativa immersiva.

Vieffe Noselab è riconosciuta per la capacità di seguire l’intero processo produttivo: dalla progettazione creativa alla gestione commerciale della fragranza. L’azienda non si limita ai profumi per la persona, ma produce anche fragranze per ambienti, acque profumate, essenze in olio, prodotti per la cosmetica e fragranze dedicate ai settori automobilistico e nautico.

L’iniziativa ha suscitato grande interesse tra gli studenti coreani, che hanno potuto conoscere da vicino una delle eccellenze imprenditoriali più rappresentative di Quadrelle. Un incontro che rafforza il valore del dialogo interculturale e conferma l’importanza del territorio irpino nel panorama dell’innovazione e della qualità made in Italy.