Meteo Irpinia, mercoledì 1 ottobre 2025: attesi rovesci e vento forte in serata

La giornata di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, si presenta inizialmente con condizioni di tempo discreto in Irpinia. Tuttavia, già dalle ore centrali si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale.
Temperature
Le minime risultano in calo, soprattutto nelle zone montane, mentre le massime subiranno una flessione diffusa, rendendo il clima più fresco rispetto ai giorni precedenti.
Venti
Nelle prime ore del mattino i venti saranno deboli o assenti, con direzione variabile. Dal pomeriggio tenderanno a disporsi da nord-est, con un progressivo rinforzo. In serata sono attese raffiche di burrasca, localmente di burrasca forte, in particolare a ridosso dei rilievi.
Scenario complessivo
Si profila dunque un mercoledì instabile e ventilato per l’Irpinia, con peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal pomeriggio e fenomeni più intensi nella seconda parte della giornata. Si raccomanda prudenza soprattutto negli spostamenti su aree montane ed esposte al vento.