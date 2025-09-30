Camposano, conto alla rovescia per la nuova strada di collegamento

Mattinata di sopralluogo a Camposano per il sindaco On. Francesco Barbato, accompagnato dalla dirigente del settore Lavori Pubblici e dal tecnico incaricato dal Comune per il collaudo della nuova arteria viaria che collegherà via Provinciale (futura via “Las Vegas”) con viale Siciliano.

La verifica ha riguardato sia l’aspetto tecnico dei lavori, sia la regolarità delle procedure amministrative a carico dei responsabili. Completata la fase di controllo e risolta la parte burocratica, si potrà procedere alla definitiva apertura della strada.

Si tratta di un’opera considerata strategica per la mobilità locale: il nuovo tracciato, conosciuto anche come strada “Miele-Peroni”, avrà un ruolo importante non solo per la viabilità urbana, ma anche per l’accesso al campo sportivo del Capoluogo. La conclusione dei lavori è ormai prossima e l’inaugurazione ufficiale è attesa a breve.

Un tassello significativo che va ad arricchire il piano di interventi sulla viabilità cittadina, con l’obiettivo di rendere Camposano sempre più accessibile e funzionale.