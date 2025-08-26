Sant’Anastasia, due cani salvati dai Carabinieri: “Speriamo possano conoscere la gioia di una famiglia”

SANT’ANASTASIA – Ancora una storia di crudeltà sugli animali, ma con un lieto fine. Due cani, tenuti in condizioni disperate, sono stati salvati dai Carabinieri della stazione di Sant’Anastasia grazie alla segnalazione di una volontaria che aveva notato il loro stato.

I poveri animali erano rinchiusi in un gabbiotto di appena due metri per quattro, chiusi a chiave e senza cibo né acqua, nel parcheggio di un centro commerciale. Il cane più grave è stato sequestrato con l’aiuto del personale sanitario dell’Asl e della Polizia Locale, e ora si trova ricoverato alla clinica veterinaria Asl di Torre del Greco, disidratato e con lesioni diffuse. L’altro cane, in condizioni migliori, è stato affidato al canile Dog Park di Ottaviano.

Il responsabile, un vigilante già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali.

Il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, ha voluto ringraziare tutti i protagonisti del salvataggio in un post su Facebook: la volontaria, i Carabinieri guidati dal comandante Sabatino Russo, la Polizia Locale diretta dalla comandante Chiara Esposito e l’Asl Na 3 Sud.

“L’attenzione che tutti stanno usando per mettere in sicurezza queste povere creature, finora senza tutela, è segno di civiltà”, scrive il sindaco. “Spero che i due cani possano conoscere la gioia di una famiglia e di una vita migliore, e che possano nuovamente fidarsi degli uomini”.

Una storia di crudeltà che si trasforma in speranza, grazie al coraggio e alla prontezza di chi non resta indifferente.