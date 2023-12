Stellantis, Auriemma (Uilm Campania): a Pomigliano garantire continuità lavorativa e occupazionale

“Abbiamo l’obbligo di garantire continuità lavorativa e occupazionale nel sito Stellantis di Pomigliano d’Arco, anche in virtù dei sacrifici che i lavoratori dello stabilimento stanno facendo per raggiungere gli obiettivi produttivi”. A dirlo il segretario generale Uilm Campania, Crescenzo Auriemma, commentando le parole del presidente serbo Aleksandar Vucic che ha annunciato la produzione della Panda elettrica in Serbia.

“Sapevamo che la Panda, nel 2026, non sarebbe stata prodotta a Pomigliano, ma non conoscevamo la sua futura allocazione. Il 23 novembre scorso – ha ricordato Auriemma – l’amministratore delegato del Gruppo aveva annunciato che, negli stabilimenti italiani, sarebbero stati prodotti numerosi e innovativi modelli. Pomigliano, a nostro giudizio, dovrà essere interessata all’attività di uno o più nuove auto. Considerate le disposizioni dell’Unione europea, anche qualche modello elettrico. Adesso parte la corsa alla sostituzione del modello Panda”, ha concluso Auriemma.