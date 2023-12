“Giovani in Biblioteca”, il Comune di Montella lancia il progetto “AttivaMente”: la Conferenza Stampa il 7 dicembre ad Avellino

Il progetto permetterà di re alizzare nuove modalità di accesso alla biblioteca, proponendone una fruizione più attraente, tecnologica e partecipata che mira a sfruttarne a 360 gradi le potenzialità

Il 7 dicembre 2023, alle ore 11.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, il Comune di Montella, vincitore del bando “Giovani in Biblioteca”, presenta il progetto “AttivaMente”.

Il Bando “Giovani in Biblioteca” nasce dalle volontà del Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio Civile Universale ed è volto alla realizzazione di azioni tese a favorire e sostenere la realizzazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero. Tra i progetti approvati, quello presentato dal Comune di Montella, unico finanziato in tutta la provincia di Avellino, un riconoscimento che conferma l’impegno dell’attuale amministrazione, guidata dal sindaco Rizieri Buonopane, di promozione della cultura e delle politiche di valorizzazione della Biblioteca come spazio fisico e ideale di relazioni ed opportunità culturali.

Il Progetto “AttivaMente”, infatti, affiancherà le attività già in corso presso la nuova sede della Biblioteca Comunale di Montella, in quanto è finalizzato all’implementazione di iniziative all’interno della suddetta struttura che ha già un’impostazione polifunzionale, in modo da renderla un punto di aggregazione e ritrovo, di giovani dai 14 ai 25 anni, sempre più accogliente, inclusivo e all’avanguardia, riflesso delle diversità culturali e dei bisogni della odierna realtà sociale.

Partner del progetto che si svolgerà nei prossimi 18 mesi, il Comune di Bagnoli Irpino, l’Associazione Ginestra Aps, La Cooperativa il Bucaneve Aps, L’Associazione Elis.

I dettagli di AttivaMente saranno spiegati in Conferenza Stampa.

Intervengono:

– Anna Dello Buono, Vicesindaco di Montella e Assessore alle Politiche Sociali e Culturali

– Rolisa Corso, Assessore alla Cultura di Bagnoli Irpino

– Annamaria Natellis, presidente Associazione Ginestra Aps

– Maria Ronca, Presidente Cooperativa il Bucaneve Aps

– Filomena Musco, Presidente Associazione Elis

Conclude: Rizieri Buonopane, Sindaco di Montella

Modera: Rosa Iandiorio, giornalista