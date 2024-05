Incendio di Materiale Plastico nella Zona Industriale di Avella: Aria Irrespirabile e Intervento dei Vigili del Fuoco

Questa sera, un vasto incendio è scoppiato nella zona industriale di Avella, coinvolgendo una quantità significativa di materiale plastico. L’area interessata si trova in prossimità del deposito comunale di stoccaggio dei rifiuti, al rione Purgatorio. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il materiale, generando una densa colonna di fumo nero che, spinta dal vento, ha reso l’aria irrespirabile in un’ampia zona circostante.

L’allarme è stato immediatamente lanciato dai residenti, preoccupati per la situazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando incessantemente per contenere e spegnere l’incendio. La natura del materiale in fiamme ha complicato le operazioni di spegnimento, rendendo necessaria la massima attenzione per evitare il propagarsi dell’incendio ad altre aree della zona industriale.

Si consiglia di tenere chiuse finestre e porte per evitare l’inalazione dei fumi tossici.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude nessuna ipotesi, inclusa quella di un possibile atto doloso. Le indagini sono in corso e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.