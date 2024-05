AVELLINO. Il candidato a sindaco di Fratelli d’Italia, Modestino Iandoli, abbraccia il progetto di Legambiente “Traccia – la giusta transizione per Avellino”.

Il candidato a sindaco di Fratelli d’Italia, Modestino Iandoli, abbraccia il progetto di Legambiente “Traccia – la giusta transizione per Avellino”.

AVELLINO – Il candidato a sindaco per Avellino di Fratelli d’Italia, Modestino Iandoli, abbraccia a piene mani l’impegno di Legambiente e del progetto “Traccia – la giusta transizione per Avellino”.

Questo documento, non solo discute la transizione ecologica necessaria per Avellino, ma si pone come catalizzatore per una trasformazione che sia equa, democratica e rapida. Circa 150 cittadini, coinvolte attivamente nei laboratori, hanno contribuito con idee e proposte che mirano a non lasciare nessuno indietro, garantendo una distribuzione equa dei costi e dei benefici, e incentivando una partecipazione attiva e inclusiva.

Il candidato Iandoli ha sottoscritto tutti e 10 i punti del documento, impegnandosi, sia in caso di successo elettorale che in caso contrario, a sostenere personalmente il piano di Legambiente Avellino.

«Ho condiviso il principio ispiratore del documento di Legambiente: le scelte per lo sviluppo sostenibile non possono che passare attraverso la partecipazione e la condivisione dei cittadini. L’obiettivo è quello di costruire una città che risponda a pieno alle esigenze della modernità».

Così Modestino Iandoli, candidato a sindaco di Fratelli d’italia per Avellino.