Il Sodalizio “Ciriaco Di Roma” di Avellino brilla al raduno interregionale a San Giovanni Rotondo

Il 18 e 19 Maggio scorsi, un numeroso gruppo dei Soci della Sezione “Ciriaco Di Roma” di Avellino ha preso parte al raduno interregionale dell’Area Sud a San Giovanni Rotondo (FG), evidenziandosi per il loro impegno e la loro partecipazione attiva.

I Soci della Sezione hanno svolto un ruolo di rilievo durante l’alza bandiere e la deposizione della corona d’alloro, guidati dal nostro Presidente Uff. Angelo Perrone, in presenza delle più alte istituzioni locali e provinciali. La loro presenza è stata un segno tangibile di rispetto e devozione.

Successivamente, la Sezione ha continuato a distinguersi durante lo sfilamento di tutte le Sezioni partecipanti, attirando l’attenzione e ricevendo applausi per il loro impegno e la loro dedizione e per la mascotte un cane Setter di nome “YOE” con i colori del Sodalizio ,del Socio ISP. Sup. Vassallo.

Il Presidente stesso è stato onorato di chiudere la santa messa nella Basilica dove riposa il Santo Pio da Pietralcina, recitando la preghiera a San Michele Arcangelo, patrono della Polizia. È stato un momento di profonda spiritualità e comunione per tutti i presenti.

Oltre agli eventi ufficiali, ci sono stati momenti conviviali che hanno permesso ai Soci di rafforzare i legami fraterni all’interno del Sodalizio. Queste occasioni hanno contribuito a consolidare lo spirito di appartenenza e l’unità tra i partecipanti.

Il raduno interregionale a San Giovanni Rotondo è stato un’esperienza memorabile e significativa per i Soci della Sezione “Ciriaco Di Roma” di Avellino, che hanno dimostrato con orgoglio il loro impegno e il loro sostegno alla causa.