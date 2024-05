Conf PMI ITALIA celebra a Pompei il suo terzo Congresso. Il sostegno alle imprese e le rivoluzioni tecnologiche al centro del dibattito. Attesi rappresentanti del governo e del mondo sindacale

La Conf PMI ITALIA celebra il suo terzo Congresso nazionale. L’appuntamento è a Pompei presso la struttura “Habita 79 Pompei MGallery” ed è fissato per sabato 25 e domenica 26 maggio 2024. (via Roma 10)

L’ evento è patrocinato dal Comune di Pompei e vedrà la partecipazione delle sedi provinciali e territoriali della Conf PMI ITALIA oltre che delle associazioni e confederazioni aderenti. Saranno presenti inoltre numerosi rappresentanti istituzionali e dei sindacati dei lavoratori. Tra gli altri sono attesi anche alcuni Ministri del Governo in carica ha fatto sapere di non voler far mancare il proprio saluto in una fase così delicata proprio per il mondo del lavoro.

Il “taglio del nastro” sarà effettuato dal sindaco di Pompei, S.E. Tommaso Caputo, dal sindaco di Nola, Carlo Buonauro, e dall’Arcivescovo di Pompei, S.E. Tommaso Caputo.

La Conf PMI ITALIA raccoglie in maniera diretta e attraverso le adesioni di altre associazioni e confederazioni minori circa 300 mila iscritti. Al proprio attivo conta 76 Contratti Collettivi Nazionali – tra quelli firmati direttamente e altri per adesione -. Circa 549 le sedi complessive su tutto il territorio nazionale, tra strutture regionali, provinciali, territoriali, e associazioni aderenti.

Una realtà sempre in constante crescita ed ormai un punto di riferimento per le PMI e le istituzioni. Il Congresso rappresenterà anche e soprattutto l’occasione per un confronto sulle nuove sfide all’orizzonte che necessitano sempre di più la capacità di sviluppare logiche di rete e di sistema.

“Viviamo in un mondo in continuo divenire dove le trasformazioni sono così rapide da costringere tutti ad affrontare in spazi temporali relativamente brevi, rivoluzioni epocali. Da quella digitale, a quella verde ed ecostenibile, dal commercio elettronico, fino ad arrivare all’ intelligenza artificiale. – dichiara Tommaso Cerciello, Presidente Nazionale Confederale di Conf PMI ITALIA -Le PMI sono le realtà più esposte agli scompensi che questi processi portano con sé. Non lasciare nessuno indietro. Questo è il nostro principio fondativo. Stare insieme, condividere le criticità e le paure, lavorare con impegno alle soluzioni e costruire reali ponti di speranza per il futuro: è questo il senso profondo della Conf PMI ITALIA e la linea guida del nostro Congresso”.