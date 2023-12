Celebrazione di Santa Barbara: Onorificenze e Riconoscimenti ai Vigili del Fuoco di Avellino

Oggi 4 dicembre i Vigili del Fuoco di Avellino hanno festeggiato la loro Patrona Santa Barbara. Ancora una volta la Santa Messa è stata officiata nella Chiesa del SS. Rosario di Avellino da S.E. Mons. Arturo Aiello, consacrata dal 7 ottobre u.s. a Santuario Mariano Diocesano, alla presenza di autorità civili e militari.

Dopo la Santa Messa il Comandante Ing. Mario Bellizzi ha tracciato un breve bilancio delle attività svolte dal Comando durante l’anno che volge al termine e ringraziato tutte le autorità intervenute. A seguire sono state consegnate le benemerenze al personale in servizio ed in quiescenza.

Medaglia al Merito di Servizio

V.E. GALASSO Carmine

Croci di anzianità

I.L.G.E. PELOSI Massimo

O.E. DI GREZIA Carmela

V.C.. BATTISTA Giuseppe

V.C. CAIAZZO Emilio

V.C. DE CICCO Carlo

V.C. DE VITO Giuseppe

V.C. ESPOSITO Salvatore

V.C. FERRANTE Marcello

V.C. FRANCESCA Dionisio

V.C. LO MAZZO Ciro

V.C. MAISTO Massimiliano

V.C. MAZZA Remo

V.C. NAPPI Antonio

V.C. PISANO Adolfo

V.C. RUTA Ludovico

V.C. SANDULLO Salvatore

V.C. SETOLA Marco

V.C. SGAMBATO Mario

V. Vol. BARLETTA Antonio

V. Vol. CURCIO Raffaele

V. Vol. DI LEO Waalter

V. Vol. FESTA Alessio

V. Vol. IACOVIELLO Serafino

V. Vol. MATARAZZO Antonio

V. Vol. MORANO Angelo

V. Vol. DE DONATO Elio

V. Vol. SCAPERROTTA Vincenza

Commiato personale a riposo

Ing. PARENTE Nazario

C.R. GUERRIERO Angelo Antonio

C.R. IANDOLO Alessandro

C.R. PACILIO Pellegrino

C.R. PICARIELLO Arcangelo

C.R. TESTA Pellegrino

C.S.E. SPOLVERINO Giovanni

O.E. DI GREZIA Carmela

Successivamente, in prossimità del sagrato della Chiesa, si sono svolte una serie di manifestazioni, tra cui lo srotolamento della Bandiera Italiana a cura del Nucleo Speleo Alpino Fluviale del Comando, sulle note dell’inno di Mameli. L’esposizione di automezzi ed attrezzature e artisti da strada con spettacoli di intrattenimento, hanno allietato tutti i bambini della città presenti.