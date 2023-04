“Stella al merito del lavoro” ed il titolo di “Maestro del lavoro” , ecco i premiati da Mattarella in Irpinia

l Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in attuazione della legge 5 febbraio 1992 n 143, su proposta della Ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, ha concesso, per l’anno 2023, la decorazione della “Stella al merito del lavoro” ed il

titolo di “Maestro del lavoro” a quei lavoratori che si sono particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale.

Per la provincia di Avellino i neo decorati, che si fregeranno del titolo di “Maestro del Lavoro”. sono:

-AMOROSO Michele Via San Pietro 9 – 83050 Santo Stefano Del Sole (AV);

-BARDESIATO Francesco Via Cavour 10 – 83100 AVELLINO;

-CAPORALE Antonio Via Valiano 2 -83040 Castelvetere Sul Calore (AV);

– CASALE Giuseppe C/da Civita Inferiore 5 – 83056 Teora (AV);

-DELLI COLLI Mario Via Piave 162 – 83100 AVELLINO;

-ERCOLINO Marisa C/da Bagnoli 45/D – 83100 AVELLINO;

-RENZULLI Florindo C/da Serroni 45 – 83100 AVELLINO;

-TENORE Delia Via A. Gramsci 39 – 83042 Atripalda (AV);

-ZARRA Giuseppe C/da Civita Inferiore 13 – 83056 Teora (AV);

-D’AMATO Generoso Via Della Bastiglia 2 – 82012 S. Giorgio del Sannio (BN)

La cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Napoli per la consegna ufficiale delle

onorificenze avverrà a dicembre, nel capoluogo di regione in concomitanza della celebrazione dei

cento anni della “Stella al merito del lavoro”.

I neo decorati arricchiranno la famiglia del consolato provinciale di Avellino che, da oltre

20 anni, in attuazione del protocollo d’Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione opera negli

istituti scolastici irpini per contribuire alla crescita morale e professionale delle giovani generazioni.