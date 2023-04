Amos Partenio a Mugnano del Cardinale con la prevenzione in rosa

Aspettando la Fiaccolata “Una Luce per la Vita” e la IX edizione della Camminata Rosa.

Non si ferma la prevenzione in rosa di Amos Partenio che ieri, venerdì 28 aprile, ha fatto tappa nel Comune di Mugnano del Cardinale. Presso i locali del Piano di Zona A6 sono stati allestiti gli ambulatori per le visite gratuite, ai quali hanno partecipato il senologo Dott. Carlo lannace, il nefrologo ed ecografista Dott. Giovanni Cibelli e il cardiologo Dott. Federico Nicastro.

Ancora una volta sono state tante le persone che si sono sottoposte ai controlli con gli specialisti, confermando l’importanza delle iniziative dedicate alla prevenzione. Per questo l’Amos Partenio ringrazia i medici che operano sul territorio per la loro disponibilità e professionalità; le volontarie e i volontari per il tempo che dedicano all’organizzazione degli ambulatori e allo svolgimento degli stessi sempre con il sorriso; e tutti coloro che partecipano, credendo nel grande valore della prevenzione che salva la vita.

Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale per il patrocinio, e in particolare al vicesindaco Carmelina Sanseverino per l’accoglienza e la collaborazione; all’amica Orsolina per il supporto nell’organizzazione, e alla dottoressa Paola Bellofatto per la squisita cena con la quale si è concluso un altro bellissimo pomeriggio dedicato alla prevenzione in rosa di Amos Partenio.

Per i prossimi appuntamenti con le visite gratuite, continuate a seguire le pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania. Vi ricordiamo, inoltre, che sono in corso gli ultimi preparativi di “Una Luce per la Vita”, la Fiaccolata per i Malati Oncologici organizzata dal dottor Carlo Iannace insieme all’organizzazione The Power of Pink e Futuridea per il prossimo 28 maggio, da Pietrelcina a Piana Romana (BN). Ed è già in moto la macchina organizzativa della Nona Camminata Rosa che si terrà domenica 17 settembre 2023 e per la quale sono già disponibili i primi kit. Non vi resta che seguire il fiocco rosa: non si ferma mai.