Stanotte iniziano le messe di notte: prende il via il Natale baianese

Le messe di notte
Il Natale baianese ha inizio con il ciclo delle tradizionali messe di notte: otto celebrazioni che si tengono alle cinque del mattino, dal 13 al 25 dicembre. Questa usanza rievoca le antiche messe che un tempo venivano officiate alle prime luci dell’alba, intorno alle quattro, per permettere a contadini e boscaioli di parteciparvi prima di recarsi al lavoro nei campi o in montagna.
Il 13 dicembre è dedicato a Santa Lucia, mentre il 14 si celebra Sant’Aniello: due ricorrenze che cadono in prossimità del solstizio d’inverno, quando le giornate cominciano lentamente ad allungarsi. Non a caso, la tradizione popolare conserva il detto: «A Santa Lucia ‘nu passo ‘e vallina, a Sant’Aniello ‘nu passo ‘e pecuriello». Un altro proverbio legato a Sant’Aniello, di carattere più scaramantico, recita invece: «Sant’Aniello fa nascere ‘e ccriature cu’ ‘o scartello». Per questo motivo si dice che le giovani coppie in attesa di un figlio debbano partecipare alla messa del 14 dicembre, affinché il santo non si offenda.
Negli anni ’60 nacque la tradizione del cosiddetto giro: dopo la messa, si percorrono le strade del paese intonando i canti tipici del Natale baianaese, sulle note del complesso strumentale composto da fisarmonica, rullante, grancassa e piatti, per poi raggiungere infine la piazza.
L’ultima messa di notte si celebra la mattina di Natale, giorno della Festa del Maio. La celebrazione si conclude con la benedizione degli arnesi che verranno utilizzati per il taglio dell’albero. Le messe di notte rappresentano dunque un rito di fede e di preparazione al Natale cristiano, alla festa di Santo Stefano, patrono di Baiano, e al Maio: il simbolo identitario di un’intera comunità.