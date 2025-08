Stadio Maradona, al via la stagione 2025/2026: sicurezza rafforzata, lavori in cantiere e campagna abbonamenti da record

Con l’avvicinarsi dell’inizio del campionato, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si prepara a una stagione ricca di novità e cambiamenti, tra misure di sicurezza più rigorose, interventi strutturali e una tifoseria sempre più numerosa e appassionata.

Ordinanza comunale: stop a bottiglie, lattine e vetro in zona Fuorigrotta

Il Comune di Napoli ha ufficializzato con l’ordinanza sindacale n. 15 del 1° agosto 2025 un pacchetto di restrizioni valide per tutte le partite ufficiali in programma al Maradona nella stagione 2025/2026, inclusi incontri di campionato, Coppa Italia, competizioni europee e amichevoli con pubblico.

Tra le principali novità, il divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie, lattine, vetro, plastica rigida e tetrapak, sia all’interno dello stadio che nei locali nelle immediate vicinanze. La vendita sarà consentita esclusivamente in bicchieri di carta o plastica leggera. Il divieto sarà attivo a partire da tre ore prima del fischio d’inizio fino a due ore dopo la fine della partita.

Un’area vasta interessata dai divieti

Le limitazioni riguardano un’ampia area del quartiere Fuorigrotta, con vie e piazze sotto stretta sorveglianza. Tra le strade coinvolte: via Terracina, viale Augusto, via Giulio Cesare, Piazzale Tecchio, via Diocleziano, largo Atleti Azzurri d’Italia e molte altre. La Polizia Municipale e le forze dell’ordine garantiranno il rispetto delle norme, con possibilità di sanzioni per chi non si adeguerà.

Lavori al terzo anello: il Comune punta agli Europei 2032

Parallelamente alle misure di sicurezza, il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato l’apertura dei cantieri per la ristrutturazione del terzo anello dello stadio, primo passo di un progetto più ampio di ammodernamento del Maradona. L’obiettivo dichiarato è candidare Napoli tra le sedi ospitanti degli Europei di calcio 2032, portando l’impianto agli standard UEFA in termini di sicurezza, accessibilità e servizi.

Campagna abbonamenti, numeri da primato: 24.000 tessere sottoscritte

La stagione 2025/2026 parte con il sold out degli abbonamenti, chiusi dopo pochi giorni con oltre 24.000 tessere sottoscritte. Il 98% dei vecchi abbonati ha esercitato il diritto di prelazione, mentre i posti riservati ai nuovi iscritti sono stati esauriti rapidamente. Il club ha ringraziato tutti i tifosi, sottolineando che il limite agli abbonamenti è una scelta strategica volta a garantire maggiore accesso ai biglietti per le singole partite e a preservare un’esperienza positiva all’interno dello stadio.

Primo appuntamento: Napoli-Cagliari il 30 agosto

L’inizio ufficiale della stagione casalinga è fissato per sabato 30 agosto, quando il Napoli ospiterà il Cagliari. Il Maradona si prepara così a vivere un’annata cruciale, che coniuga passione, sicurezza e innovazione.