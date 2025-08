Sant’Andrea di Conza: ritorna la Sagra del Cavatello, un ponte tra tradizione e comunità

SANT’ANDREA DI CONZA (AV) – Dopo anni di attesa, torna uno degli appuntamenti più amati dell’estate irpina: la Sagra del Cavatello, evento simbolo dell’identità culinaria e culturale di Sant’Andrea di Conza. L’edizione 2025, promossa dal Forum dei Giovani in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni locali, si terrà venerdì 9 agosto a partire dalle ore 20:00.

Più che una sagra, un incontro tra generazioni, tra chi ha custodito le tradizioni del passato e chi oggi sceglie di farle rivivere, con passione e spirito di comunità. In piazza, il profumo dei cavatelli appena preparati unirà i sapori della memoria al piacere della condivisione.

Protagonisti assoluti saranno, ovviamente, i cavatelli artigianali, preparati secondo la tradizione e serviti in due deliziose varianti:

Al sugo con mollica fritta , ricetta tipica del territorio;

Con i broccoli, la versione più “contadina”, nota in dialetto come “Triddr e Taddr”.

Ad arricchire il menù, prodotti locali come il caciocavallo, salumi, vini del posto e altre prelibatezze dell’Irpinia. Non mancheranno musica, convivialità e uno spirito di festa che da sempre caratterizza l’estate santandreana.

“Non è solo una sagra, ma un momento per riscoprire chi siamo – raccontano gli organizzatori – È il ritorno a un passato che parla al presente e costruisce il futuro della nostra comunità.”

La Sagra del Cavatello 2025 si preannuncia come un’occasione imperdibile per residenti, turisti e tutti gli amanti della buona cucina locale. Un modo per vivere la tradizione con gusto… e con orgoglio.

Appuntamento: 9 agosto 2025 – ore 20:00

Dove: Sant’Andrea di Conza (AV)

Cosa si mangia: Cavatelli al sugo, con mollica fritta o con i broccoli (“Triddr e Taddr”)

Con chi: Con tutta la comunità!