Annunciate le date del Tufo Greco Festival: anteprima l’8 agosto con Erminio Sinni, poi appuntamento dal 5 al 7 settembre

TUFO (AV) – La culla del Greco di Tufo DOCG si prepara a ospitare l’edizione 2025 del Tufo Greco Festival, l’appuntamento che ogni anno celebra uno dei vini bianchi più pregiati d’Italia, frutto di un territorio unico, ricco di storia e di zolfo. Le date sono ufficiali: l’anteprima si terrà venerdì 8 agosto, mentre il festival vero e proprio si svolgerà dal 5 al 7 settembre.

Ad aprire la manifestazione sarà un evento speciale sotto le stelle: Erminio Sinni, vincitore di The Voice Senior nel 2020, salirà sul palco per un concerto dal vivo, seguito dal DJ set di Luca Frisetti, in un’atmosfera sospesa tra musica, estate e vigneti.

Il festival entrerà nel vivo a settembre, con tre giornate dedicate al Greco di Tufo DOCG, vino simbolo dell’enologia irpina, noto per il suo profilo minerale e per il forte legame con le antiche miniere di zolfo del territorio.

Il programma prevede:

Degustazioni guidate a cura delle cantine di Tufo;

Stand gastronomici con prodotti tipici locali;

Musica dal vivo e animazione per tutte le età;

Incontri e talk tematici con esperti del settore vitivinicolo, per approfondire la storia, le caratteristiche e le potenzialità del Greco di Tufo.

Il Tufo Greco Festival si conferma così come uno degli eventi enogastronomici più attesi dell’estate campana, capace di attrarre appassionati di vino, turisti e curiosi, in un connubio perfetto tra cultura, sapori e accoglienza.

Per ulteriori dettagli sul programma, è possibile seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del festival.