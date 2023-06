Sport ed inclusione a Carbonara di Nola

Il Comitato Festa San Michele Arcangelo, di Carbonara di Nola, ha organizzato una manifestazione in collaborazione con la squadra paralimpica diretta dal Maestro Gabriele Cretoso al fine di favorire l’inclusione valorizzando la diversità. E’ un progetto in cantiere da tempo, ideato da Carolina Viola unitamente al comitato festa ed alla dott.ssa Lucia Ferraro che, purtroppo, per la prematura dipartita di Carolina non sì è più svolto. Il Comitato Festa ha quindi deciso di organizzare l’ evento anche in sua memoria, ricordando l’entusiasmo che diffondeva Carolina nell’aiutare chi le stava accanto, specialmente i più bisognosi.

La Manifestazione si terrà il 24 giugno 2023, presso la Villa Comunale sita in Carbonara di Nola, con inizio alle ore 20:00.

Il programma prevede un intervento e monologo sull’inclusone, la presentazione degli atleti, l’esibizione e per finire la premiazione. Saranno presenti stand gastronomici ove poter degustare pietanze tipiche.

La presentatrice della serata sarà la showgirl Carmen Ciniglio.

La popolazione è invitata a partecipare.

Lo slogan scelto è “Se Vivi Carbonara, Carbonara Vive!”( L. Carullo)