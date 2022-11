SPERONE. Una piazza da intitolare Stefano Alaia, la proposta del consigliere Muccio

La proposta è stata lanciata da Pasquale Muccio, consigliere di opposizione del comune di Sperone. Ecco cosa scrive sul suo profilo social: “Lo scrivo senza problemi, Stefano Alaia merita un riconoscimento importante, come l’intitolazione di una strada o di una piazza. Così come lo meritano altri grandi speronesi come: il medico chirurgo emigrato negli Usa Francesco Antonio Napolitano, il quale è stato nell’equipe di Barnard per il primo trapianto di cuore, il medico già sindaco Luigi Vetrani, il dottore di tutti gli speronesi del secolo scorso. Questo è un mio pensiero personale”.