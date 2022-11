SPERONE. Un murales in onore di Sant’Elia, la richiesta del capogruppo Muccio di “Uniti per Sperone”

La proposta è stata lanciata dal capogruppo consiliare di “Uniti per Sperone”, Pasquale Muccio, il quale si è fatto promotore di un’iniziativa che vede la realizzazione di un murales raffigurante Sant’Elia, nel centro storico del paese. Ecco la sua dichiarazione: “A Postiglione in provincia di Salerno il Patrono è S. Elia come Sperone, hanno fatto questo murales, se lo proponiamo anche a Sperone nel centro storico per renderlo più carino e visitabile? Che ne dite? In questi giorni a piedi attraversando via S. Elia, Via S. Croce e Via S. Eliseo ho pensato a come ridargli vita, potrebbe essere un’idea carina, quella di alcuni murales o sculture di artisti importanti, vediamo che ne pensano i cittadini e l’amministrazione comunale”.