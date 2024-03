SPERONE. Trionfo di risate e applausi: La Compagnia Teatrale “Zigo Zago” incanta il Pubblico in due indimenticabili serate rispettivamente ad Avella e Montoro

La compagnia teatrale speronese “Zigo Zago” ha regalato al pubblico un fine settimana indimenticabile, con due serate di successo che hanno evidenziato il talento e la bravura degli artisti locali. Sabato sera, il teatro Biancardi ha accolto una folla entusiasta per una commedia irresistibile, mentre domenica la compagnia ha esportato il suo spettacolo a Montoro, riscuotendo un ampio successo nella rassegna del festival amatoriale teatrale giunta alla XXVI edizione.

La serata di sabato è stata caratterizzata da un teatro pieno, con il pubblico che ha riso e applaudito ad ogni battuta della commedia “Miracolo a Pietra scura”. La regista Carmela Peluso ha realizzato un adattamento libero che ha catturato l’attenzione degli spettatori, trasportandoli in un mondo di risate e divertimento. Gli attori della compagnia “Zigo Zago” hanno dato vita a personaggi vivaci, suscitando emozioni e coinvolgendo il pubblico in una storia avvincente e super divertente.

Domenica sera è stata la volta di Montoro, dove la compagnia ha partecipato alla rassegna del festival amatoriale teatrale, dimostrando ancora una volta la propria versatilità e il talento di ogni membro. Il successo ottenuto ha confermato la reputazione di “Zigo Zago” nel panorama teatrale amatoriale, regalando ai presenti una serata indimenticabile.

Gli appuntamenti con la compagnia “Zigo Zago” non finiscono qui, con una nuova trasferta in programma per domenica 11 a Villa di Briano. Questa prossima tappa promette di portare ancora una volta sul palco il divertimento, la creatività e il talento che contraddistinguono la compagnia, regalando al pubblico un’esperienza teatrale unica e coinvolgente.

La comunità speronese e non solo ha motivo di essere orgogliosa della straordinaria performance della compagnia “Zigo Zago”, una realtà che continua a regalare sorrisi, emozioni e momenti indimenticabili attraverso il linguaggio universale del teatro.