SPERONE. Storie d’aziende: Pacchiano Macchine Agricole, un gioiello imprenditoriale in espansione, vanto del nostro territorio.

di Saverio Bellofatto

Oggi, c’è un rapporto imprescindibile tra agricoltura e tecnologia meccanica più innovativa; la continua evoluzione in termini di efficienza e redditività del settore comporta un forte impegno in termini di ricerca, progettazione e realizzazione di attrezzature meccaniche che, devono, avere caratteristiche specifiche sia per il tipo di produzione da servire e, soprattutto in termini di risparmio energetico e di qualità eco – sostenibile considerate anche le direttive Europee e planetarie per contrastare i cambiamenti climatici.

Produrre macchine per lavorare la terra e rispettare ambiente e risorse umane e la mission dell’azienda Pacchiano Macchine Agricole, operativa nel nostro territorio da oltre mezzo secolo. Carmine Pacchiano, il fondatore, inizia la sua attività di meccanico agricolo a Cimitile nel 1968, in quegli anni, sollecitato anche dalla numerosissima clientela, inizia a progettare e realizzare macchine agricole per alleviare la dura fatica dei lavori nei campi. Ingegnoso e meticoloso inizia la sua produzione riscuotendo plausi e consensi. La vera trasformazione dell’attività arriva con il trasferimento dell’azienda nell’area industriale di Sperone dove inizia a produrre macchine per la raccolta di nocciole, castagne, noci e su “misura” anche per altre lavorazioni agricole. Una modernissima officina, un vasto show room con esposizione di macchine agricole di produzione propria e concessionaria di trattori e mezzi agricoli di grandi marchi ( Mc Cormick, Ferrari, Cerruti, ect), accessori ed attrezzature varie, quali frese, trinciatrici, atomizzatori, ruspe, pale caricaterra, pompe d’irrorazione e d’irrigazione, carrelli, cisterne per gasolio e motoseghe. Oggi, l’azienda supportata anche dalla professionalità dei figli Felice e Clemente, di altri componenti familiari e che grazie al suo personale altamente qualificato, hanno dato un ulteriore stimolo a Carmine che ha già progettato una macchina raccoglitrice per nocciole completamente automatica che presto entrerà in produzione visto le enormi richieste che provengono sia dal mercato nazionale che internazionale. Un piccolo gioiello imprenditoriale in continua espansione ma che tiene salda la tradizione e la qualità italiana nel settore dell’elettromeccanica.