SeminarIo Deontologico per gli Architetti Irpini: Etica e Professione a Servizio del Territorio

L’Ordine degli architetti della provincia di Avellino ha organizzato per il 14 maggio 2024, alle ore 15, presso la scuola edile di Atripalda una giornata di studio dal titolo “Formazione, Previdenza e Assistenza, Sicurezza: obbligo o opportunità per gli Architetti?”. Parteciperanno Erminio Petecca, presidente degli architetti irpini, Antonio Ressa, delegato Inarcassa architetti di Avellino, Antonio Prudente, presidente CFS Avellino. Interverranno Flavio Mangione, consigliere nazionale degli architetti, sul tema: L’importanza della formazione e della committenza per una architettura di qualità, Giuseppe Santoro, presidente Inarcassa, che tratterà dei temi: La libera professione e la previdenza – Inarcassa e l’avvio della libera professione: obblighi e contribuzione. Il sistema pensionistico – F24 nuova modalità di pagamento – Inarcassa e le azioni a sostegno della libera professione: Il nuovo regolamento di assistenza. Concluderà Giovanni Solimene, direttore CFS di Avellino sul tema La sicurezza nei cantieri edili.

“L’ordine degli architetti di Avellino – dichiara il presidente Erminio Petecca – ha organizzato questo incontro sulla deontologia professionale con autorevoli esponenti del Consiglio nazionale e dell’Inarcassa, a cui rivolgo un caloroso ringraziamento, con l’obiettivo di far conoscere meglio, le regole etiche e comportamentali a garanzia della collettività che gli architetti, nell’esercizio della professione, sono tenuti a rispettare. Inoltre, una particolare attenzione sarà posta al tema sulla sicurezza nei cantieri edili, ne parleremo nella sede del Centro per la Formazione e Sicurezza in edilizia della provincia di Avellino con i suoi rappresentanti. Ringrazio per la collaborazione e il sostegno il delegato provinciale InarCassa Antonio Ressa e il Presidente del CFS Antonio Prudente.