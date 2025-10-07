SPERONE, NASCE IL COMITATO CIVICO A DIFESA DEL NOCCIOLO: “BASTA SILENZI, È ORA DI FAR SENTIRE LA VOCE DEI CAMPI”

A Sperone, ieri sera, la piazza Luigi Lauro ha visto accendersi una luce di speranza e di rabbia buona per chi da troppo tempo vive nell’abbandono. Nella sede dell’Associazione Maio si è ufficialmente costituito il Comitato Civico a difesa del nocciolo, un gruppo di cittadini che ha deciso di smettere di aspettare e di cominciare ad agire.

Dopo un confronto acceso ma costruttivo, si è passati ai fatti: Tommaso Estatico è stato eletto presidente, Stefano D’Anna vicepresidente, Pellegrino Gaglione segretario. Con loro nel direttivo anche Stefano Virtuoso, Antonio Pavone e Giuseppe Soriano, uomini che come tanti vivono sulla propria pelle la crisi del settore corilicolo, simbolo di un territorio dimenticato.

Il momento più toccante è arrivato con la nomina della signora Stefanina Vetrano come Presidente Onorario, una vita intera tra i noccioli, il sudore, le mani segnate dal lavoro e un cuore che batte ancora per la sua terra. Una donna che incarna la dignità del sacrificio e della tradizione contadina, hanno detto i presenti con commozione.

A chiudere l’incontro, l’affidamento della comunicazione al Dottor Salvatore Alaia, volto noto per la sua passione civile e da oggi portavoce del Comitato. Alaia ha promesso battaglia: “Non ci fermeremo davanti all’indifferenza delle istituzioni. Il nocciolo è la nostra storia, il nostro lavoro e il nostro futuro. Difenderlo significa difendere noi stessi”. ( Nelle foto signora Stefanina Vetrano, Presidente Onorario e il Presidente Tommaso Estatico)