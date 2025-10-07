Avella: Don Giuseppe Parisi, 27 anni di fede e amore per la sua gente, il pastore che illumina la comunità con dedizione e luce senza tempo

Ventisette anni di sacerdozio. Ventisette anni di cammino, di mani tese, di ascolto, di fede vissuta e mai solo predicata. Don Giuseppe Parisi celebra oggi un anniversario che non è semplice ricorrenza, ma testimonianza viva di cosa significhi dire “sì” ogni giorno, senza stancarsi mai.

Il suo ministero è stato, ed è, un filo costante che unisce la Parola di Dio alla vita delle persone. Nel suo modo di essere pastore c’è la concretezza della quotidianità, la forza del silenzio, la pazienza dell’attesa, l’umiltà del servizio.

Ogni gesto, ogni omelia, ogni incontro, racchiude la forza di chi crede che la fede non sia un discorso astratto, ma un’esperienza da condividere. Don Giuseppe ha scelto di essere lì, in mezzo alla sua gente, nel cuore di chi cerca conforto e in quello di chi non sa più credere.

Ventisette anni vissuti con la stessa semplicità di sempre, con quello sguardo che accoglie, comprende e mai giudica. Un sacerdote che ha saputo trasformare la sua parrocchia in una casa, la sua chiesa in un abbraccio, la sua vocazione in un atto di amore costante.

Oggi, nel giorno del suo anniversario, non servono cerimonie solenni o discorsi altisonanti. Basta un grazie. Un grazie che racchiude la gratitudine di chi ha trovato nella sua guida un punto fermo, un rifugio, una parola giusta nel momento giusto.

Don Giuseppe Parisi continua il suo cammino, fedele al Vangelo e al suo popolo, con la stessa luce di chi ha scelto di servire Dio servendo gli uomini.

Perché la sua missione non si misura in anni, ma in cuori toccati, in vite cambiate, in fede restituita.

Ventisette anni, sì. Ma la strada di Don Giuseppe Parisi, quella che porta all’essenziale, è ancora lunga. E continua a illuminare chi ha la fortuna di percorrerla con lui.

La redazione di Binews si unisce con affetto e riconoscenza agli auguri per Don Giuseppe Parisi, esempio autentico di fede, umiltà e dedizione. Ad multos annos, Don Giuseppe!