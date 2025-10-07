Montevergine, spettacolo d’autunno: il cielo abbraccia il golfo di Napoli

Ci sono giornate in cui la natura decide di regalare bellezza, senza chiedere nulla in cambio. Quella di oggi, immortalata dalle immagini dell’Osservatorio di Montevergine, è una di quelle che tolgono il fiato. Il cielo terso, i raggi del sole che si riflettono sul mare come una lama d’argento e l’orizzonte che si perde nel golfo di Napoli, con il Vesuvio a dominare la scena come un antico guardiano del Sud.

L’aria è limpida, spazzata dai venti settentrionali che, dopo le recenti perturbazioni, hanno ripulito l’atmosfera restituendo alla vista un panorama maestoso e cristallino. Le nuvole, leggere come pennellate d’artista, sembrano accompagnare la luce in un lento tramonto d’autunno, in un equilibrio perfetto tra cielo e terra.

Montevergine si conferma ancora una volta il balcone naturale dell’Irpinia, dove lo sguardo si allunga fino al mare e il respiro si riempie di silenzio e immensità. Dai suoi boschi, già accesi dalle prime sfumature dorate della stagione, fino alla linea d’orizzonte che accarezza Capri e la penisola sorrentina, tutto parla di meraviglia e armonia.

Un quadro vivente, un dono della natura e del tempo che si ferma, anche solo per un istante, per ricordarci quanto può essere straordinaria la bellezza che ci circonda.

Un quadro vivente, un dono della natura e del tempo che si ferma, anche solo per un istante, per ricordarci quanto può essere straordinaria la bellezza che ci circonda.

Montevergine oggi non è solo un luogo, ma una poesia sospesa tra cielo, luce e mare.