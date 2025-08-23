Sperone in lutto: è scomparso a 83 anni il signor Costantino Adamo

La comunità di Sperone piange la scomparsa del signor Costantino Adamo, venuto a mancare all’età di 83 anni.

A darne il triste annuncio sono la moglie Antonia Di Dato, i figli Daniele, Giovanni e Alessandra, la nuora Stefania Montanile, la sorella Giulia, il cognato Philip, la nipote Antonella, i nipoti e i parenti tutti.

La salma giungerà domenica 24 agosto 2025 alle ore 10:00 nella Chiesa di Sant’Elia a Sperone, dove alle ore 11:00 sarà celebrato il rito funebre. Al termine della funzione religiosa, la salma sarà accompagnata al cimitero di Sperone per la sepoltura.

La famiglia, che dispensa dai fiori, ringrazia quanti prenderanno parte al cordoglio e si uniranno nella preghiera in ricordo del caro estinto.